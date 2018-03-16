Как правильно выбрать перекрашенное пианино?

Многие музыканты предпочитают акустические пианино вместо цифровых. И в этом нет ничего удивительного, ведь они обладают более качественным и натуральным звучанием. Однако новые инструменты имеют довольно высокую стоимость, поэтому позволить купить их себе может далеко не каждый. В связи с этим перед начинающими пианистами встает вопрос о покупке подержанной модели. И здесь нужно быть очень осторожным, поскольку подобное приобретение может оказаться далеко не тем, что вы ожидали. В этой статье будут рассмотрены основные аспекты, на которые следует обращать внимание при покупке клавишных, бывших в употреблении.

Особенности выбора подержанного, в том числе перекрашенного пианино

Вторичный рынок музыкальных инструментов довольно разнообразен. В продаже можно найти большое количество бывших в употреблении клавишных, поэтому новичкам есть с чего выбрать. Но при покупке следует быть предельно осторожным, чтобы не приобрести бракованное пианино, качество звучания которого будет желать лучшего.

Перед тем как приступить к визуальному осмотру клавишных, послушайте его звучание. Если с ним будет что-то не так, то распознать это сможет даже начинающий музыкант, у которого нет никакого образования. Затем можно будет приступать к осмотру всех основных элементов.

Загляните внутрь инструмента и тщательно убедитесь, что все «мягкие» детали не поедены молью. Если клавишные на протяжении длительного периода времени стояли без дела, то насекомые могут привести инструмент в негодность. Особое внимание уделите фильцу механики, ведь именно от него зависит качество звучания. Также осмотрите натяжение струн и работу вирбелей. Если между кордами и колками будет слишком маленькое или большое расстояние, то это может негативно сказаться на качестве звучания и строе инструмента.

Последнее, но не менее важное, на что стоит обращать внимание — это состояние молоточков. Именно они ударяют по струнам, заставляя их звучать. На их головке находится войлок, который должен быть не слишком сильно изношен. В процессе эксплуатации на нем могут образовываться небольшие канавки, ухудшающие акустические свойства инструмента.

В самом конце осмотрите деку и корпус пианино. На них не должно быть никаких механических дефектов. Некоторые подержанные инструменты могут быть покрашены, но в этом нет ничего страшного. Любые покрытия защищают дерево от внешних факторов, продлевая срок его эксплуатации, а также улучшают звучание клавишных. Если вы не сможете найти подходящие для себя клавишные, бывшие в употреблении, то всегда можно купить новое акустическое пианино, например, на сайте Muzhouse много инструментов по доступным ценам.

Как покрасить пианино?

Если вы купили б/у инструмент, но он находится не в очень хорошем состоянии, то желательно выполнить покрасочные работы, чтобы вернуть ему надлежащий вид.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

наждачка;

грунтовка;

краска;

валик/кисть;

лак.

Первым делом необходимо демонтировать все съемные элементы. Затем корпус пианино тщательно зачищается от старого покрытия при помощи наждачной бумаги. Если на дереве будут обнаружены какие-либо дефекты, например, сколы и трещины, то они заделываются шпаклевкой, после чего корпус покрывается грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы повысить качество адгезии краски и дерева. После того как корпус полностью высохнет, приступайте к покраске. Завершающая стадия — покрытие корпуса лаком. Это позволит продлить срок эксплуатации инструмента и придаст ему характерный блеск, благодаря которому пианино будет выглядеть так, будто вы только его купили в магазине.



