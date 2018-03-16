Свечи зажигания

Общие понятия, назначение.

Если перефразировать известную фразу Уинстона Черчилля и сказать: «Никогда от столь малого, не зависело столь многое», то она может послужить эпиграфом к любой статье о свечах зажигания. Действительно, это маленькая деталь оказывает огромное влияние на всю работу целого автомобиля. Экономичность, расход, приемистость, своевременный старт, стабильная работа в режиме холостого хода и многое-многое другое – все это в зоне ответственности свечей. Оригинальные свечи зажигания наиболее приближены к рабочим процессам, происходящим в моторе. При этом функция их довольна проста. По определению, это устройство для поджигания воздушно-топливной смеси в камере сгорания бензиновых двигателей с помощью высоковольтного разряда.

Конструкция детали

Принцип действия и устройство свечей зажигания практически не претерпели изменений с момента изобретения. Контактная гайка соединяет высоковольтный провод с контактным стержнем, который пронзает свечу по всей длине и переходит в центральный электрод. Между ними помещается резистор для подавления радиопомех. Стержень с электродом прячутся в керамический изолятор. Он должен быть термостойким в широком диапазоне температур и прочным. Рецептура керамики у каждого производителя своя. Изолятор входит в корпус. Это металлическая часть свечи с резьбой для фиксации и с шестигранником под ключ. Из него же выходит боковой электрод, он является «массой». На него идет искровой разряд с центрального электрода.

Обозначение свечей

При всей простоте принципа действия свечи, существует много вариантов, отличающихся по разным параметрам. Маркировка свечей зажигания – запутана, а единой системы нет. Каждый производитель обозначает продукцию по-своему. Благо, существуют каталоги по применяемости и взаимозаменяемости, облегчающие жизнь автолюбителям. В любом случае, маркировка отображает основные параметры: установочные размеры, калильное число и зазор. А также дополнительные – конструктивные особенности, материал электродов, наличие резистора. Ресурс свечей зажигания варьируется от 30 до 120 тыс.км и зависит от многих факторов. В реальности поломка может наступить в любую минуту, поэтому надо часто проводить проверку свечей зажигания.

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