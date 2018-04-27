Фигурная плитка кирпичик - современный выбор для тротуара

Именно такое решение уже давно используется на центральных улицах и в исторических центрах большинства городов нашей страны. И ничего удивительного в этом нет, так как эстетическая составляющая таких решений намного превосходит бетонное покрытие и тем более банальный асфальт, который закоренело стал одной из особенностей дизайна экстерьера во всех возможных местах в советские времена.

В частности, одним из самых современных решений в данной сфере является фигурная плитка кирпичик, которую мы видим всё чаще в самых различных местах. И это факт! Действительно так, фигурная плитка кирпичик становится всё более популярной в современном обществе и владельцы частных домов всё чаще стараются заказать для своего участка именно такую тротуарную плитку. Она совмещает в себе одновременно и простоту, и изысканность, и намёк на винтажность в стилевом решении. Преимущество в данном случае заключается в том, что даже спустя сравнительно небольшое время после укладки такой тротуарной плитки, мало кто сможет сказать как давно она находится на том или ином месте, так как такой рисунок максимально гармонично вписывается в любом случае.

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Тротуарная плитка в самых различных её проявлениях, в том числе фигурной формы, сегодня особо популярна и предпосылок к тому, что такой элемент дизайна в ближайшее время выйдет из моды нет совершенно никаких, что хорошо видно на примере западной Европы, поэтому выбирать трендовое покрытие для тротуара придомовой территории становится намного проще.