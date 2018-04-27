Модные тренды в одежде весна-лето 2018 года

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Теперь нужно определиться, что купить на весенне-летний период 2018 год, чтобы не отставать от модных тенденций.

Какая же одежда и аксессуары будут в моде?



Сумка на поясе

Раньше они не пользовались такой популярностью, но в этом сезоне они заслуживают особого внимания. Gucci до Fendi уже представили миру свои эксклюзивные наработки. Можно выбрать яркую, необычную версию, а можно придерживаться классики. Они подходят под спортивный стиль и под платья, прекрасно сочетаются с джинсами и рубашками. Для тех, кто не любит огромных сумок, данное решение станет отличным выходом.

Комбинезоны

Это практично, удобно, легко, а теперь еще и ультрамодно. Обувать стоит под них массивные ботинки или кеды. Комбинезоны можно носить с футболками, лучше однотонными, или майками.

Туфли с пайетками

Они очень яркие и нарядные, поэтому наденьте к ним простые джинсы или бойфренды. Вечером хорошо сочетаются платьями. Подбирайте качественную обувь, чтобы пайетки не обсыпались после первого же выхода.

Квадратный вырез на платьях

Поможет любую обычную вещь сделать очень стильной. На модных показах были представлены платья, блузы, топы с различных материалов, которые имели квадратный вырез. Он делает акцент на плечи, делая их немного шире. Так что такое решение подойдет далеко не всем.

Ветровки

Спортивный стиль набирает обороты, вы можете выбрать себе брендовую ветровку в фирменном магазине или же в любом маркете. Преимуществом такой вещи будет не только модный вид, но и защита от ветра, и свобода в движениях. Несомненно, ветровка - это удобно. Что лучше носить с ней? Вы не прогадаете, если будете сочетать ее с джинсами, кроссовками, толстовками.

Шорты

Больше мини-юбки не в моде, на замену им пришли короткие шорты. Позаботьтесь о приобретении летних шорт, ведь это одна из главных вещей грядущего сезона. Каждый найдет себе модель по душе, это может быть спортивный вариант, или классический, с нежной вышивкой, и без.

Наряды в клетку

Все еще остается популярной клетка, как основной рисунок на тканях. Популярные бренды предоставили огромное разнообразие летних платьев в данном стиле. Они использовали разнообразные клетчатые ткани и продемонстрировали новые решения в подаче данного принта.

Белый брючный костюм

Классика всегда будет в моде, особенно в этом сезоне актуальным будет белый костюм. Купите себе приталенный пиджак с узкими брюками – и вы будете выглядеть неотразимо. Особенно хорошо сочетать в образе контрастные оттенки: белый и чёрный или тёмно-синий. В обуви отдавайте предпочтение легким босоножкам и туфлям.

Лиловый цвет

Цветом 2018 года будет фиолетовый со всеми его оттенками. Дизайнеры остановились на более спокойных тонах, используя лиловый, сиреневый цвет тканей. Не обязательно одеваться полностью в фиолетовое, достаточно ограничится парой элементов для создания образа, будь то сумочка, шарф или туфли. Светло-фиолетовые тона хорошо смотрятся с пастельными цветами.

Юбка-карандаш

Теперь она послужит не только для строгого офисного наряда. К классическому крою добавили разного рода перья или бусины. Носить следует их с облегающими свитерами или строгими рубашками. Такая вещь всегда пригодится, для повседневной жизни и для торжества вместе с яркой блузой и высокими сапогами.



