Бесфосфатные порошки нового поколения Green Clean

Современные технологии уже внедрены во все сферы нашей жизни. В бытовой химии этот процесс тоже развивается. Поэтому мы хотим вам рассказать о новом поколении бесфосфатных стиральных порошков, которые выпускаются в Украине под торговой маркой Green Clean.



В большинстве стран Европы и мира люди отказались от стиральных порошков, которые содержат фосфаты. С чем это связано? Давайте разбираться! Для начала выясним: что же такое фосфаты?



Фосфаты – это хим соединения, состоящие из различных видов металлов, фосфорной кислоты. Еще в 20 веке они активно использовались в сфере бытовой химии.



Сейчас ситуация абсолютно противоположная. Это связано с тем , что фосфаты оказывают негативное воздействие, как на взрослых, так и на детей. Эти синтетические соединения деструктивно влияют на кожу (вызывают аллергию и дерматит), нарушают обмен веществ, могут вызвать бесплодие или даже рак!

dir="ltr">Кроме негативного влияния на человеческий организм, фосфаты также приводят к размножению сине-зеленых водорослей, которые блокируют доступ воды к солнечному свету и кислорода.

