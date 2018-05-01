Бесфосфатные порошки нового поколения Green Clean

Современные технологии уже внедрены во все сферы нашей жизни. В бытовой химии этот процесс тоже развивается. Поэтому мы хотим вам рассказать о новом поколении бесфосфатных стиральных порошков, которые выпускаются в Украине под торговой маркой Green Clean.
В большинстве стран Европы и мира люди отказались от стиральных порошков, которые содержат фосфаты. С чем это связано? Давайте разбираться! Для начала выясним: что же такое фосфаты?
Фосфаты – это хим соединения, состоящие из различных видов металлов, фосфорной кислоты. Еще в 20 веке они активно использовались в сфере бытовой химии.
Сейчас ситуация абсолютно противоположная. Это связано с тем , что фосфаты оказывают негативное воздействие, как на взрослых, так и на детей. Эти синтетические соединения деструктивно влияют на кожу (вызывают аллергию и дерматит), нарушают обмен веществ, могут вызвать бесплодие или даже рак!
dir="ltr">Кроме негативного влияния на человеческий организм, фосфаты также приводят к размножению сине-зеленых водорослей, которые блокируют доступ воды к солнечному свету и кислорода.
Компания Green&Clean - национальный производитель бесфосфатных средств для стирки. Давайте ближе познакомимся с бесфосфатным средствами для стирки Грин Клин. Компания Green Clean в данный момент производит стиральные порошки без фосфатов в городе Днепр, используя немецкие и польские технологии. Стиральные порошки
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Гели для стирки
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Пятновыводители
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и много другой, самой разнообразной и экологически чистой бытовой химии
Главная особенность бесфосфатных порошков нового поколения Green Clean это то, что продукты не содержат фталатов и фосфатов. Кроме того, порошки Green Clean обладают большим перечнем преимуществ: экономят воду, не требуют повторного полоскания белья после стирки.
Если полоскание все же необходимо, то его можно осуществлять даже в холодной воде. Расход стиральных порошков, которые не содержат фосфатов, во много раз меньше чем у обычных средств для стирки, которые эти фосфаты все же содержат. Бесфосфатные стиральные порошки и гели часто используют как порошки для стирки детского белья .
На сайте компании Green Clean можно детально ознакомиться со всей информацией о бесфосфатных порошках нового поколения и купить стиральные порошки в Днепре напрямую у производителя.