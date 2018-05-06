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4 мая 18, 20:06
Машинки для стрижки Braun легки и комфортны в использовании
Braun
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Красивая и ухоженная внешность обязательно начинается со стрижки. Поскольку волосы отрастают очень быстро, ее нужно обновлять примерно каждые три недели.

Не всегда есть возможность, время и деньги пойти в парикмахерскую, но тут на помощь придут машинки для стрижки Braun. Они разработаны с учетом всех современных стандартов качества, поэтому подойдут для бытового и профессионального использования. Их выбирают для стрижки на дому, мастера салонов красоты и парикмахерских. Такая техника уже на протяжении многих лет доказывает свою эффективность и востребованность на рынке.

Чем отличаются машинки для стрижки Braun?

Они сочетают в себе отличную функциональность и стильный внешний вид. Каждая модель имеет превосходную эргономику и малый вес, что позволяет работать с машинкой без устали даже длительное время. Сегодня наибольшей популярностью пользуются беспроводные машинки для стрижки Braun. Они работают от аккумулятора, полный заряд которого обеспечит до 40 минут беспрерывной работы. Опытные стилисты и парикмахеры также выбирают обычные проводные модели, которые позволяют качественно обслуживать клиентов в течение всего дня.

В зависимости от модели машинки для стрижки будет зависеть количество регулировок длины стрижки волос. Также в комплекте идут специальные насадки, которые нужны для создания самых разных стрижек. Благодаря мощным моторам техника справится даже с очень густыми и жесткими волосами. Она будет аккуратно их подрезать не выдергивая и не причиняя дискомфорт. Во всех моделях снижена вибрация, что одинаково удобно для мастера и клиента. Кнопки включения и выключения прибора, регулировки рабочей длины стрижки расположены в удобных местах.

Лучшее сочетание цены и качества

Отличная эргономика и функциональность устройств способствует тому, что с ними можно делать даже очень сложные стрижки. Лезвия изделий очень острые и никогда не тупятся. Машинки для стрижки Braun работают как от аккумулятора, так и от сети, одного заряда батареи хватит на 40 – 50 минут работы (1-2 стрижки), на корпусе есть датчик, показывающий уровень заряда.

 Почистить рабочую часть можно специальной щеточкой, которая идет в комплекте. Также ее можно промыть под проточной водой. Из широкого модельного ряда каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальный вариант. На технику дается длительная гарантия, поэтому в ее надежности можно не сомневаться.
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