Машинки для стрижки Braun легки и комфортны в использовании

Не всегда есть возможность, время и деньги пойти в парикмахерскую, но тут на помощь придут машинки для стрижки Braun. Они разработаны с учетом всех современных стандартов качества, поэтому подойдут для бытового и профессионального использования. Их выбирают для стрижки на дому, мастера салонов красоты и парикмахерских. Такая техника уже на протяжении многих лет доказывает свою эффективность и востребованность на рынке.

Чем отличаются машинки для стрижки Braun?

Они сочетают в себе отличную функциональность и стильный внешний вид. Каждая модель имеет превосходную эргономику и малый вес, что позволяет работать с машинкой без устали даже длительное время. Сегодня наибольшей популярностью пользуются беспроводные машинки для стрижки Braun. Они работают от аккумулятора, полный заряд которого обеспечит до 40 минут беспрерывной работы. Опытные стилисты и парикмахеры также выбирают обычные проводные модели, которые позволяют качественно обслуживать клиентов в течение всего дня.

В зависимости от модели машинки для стрижки будет зависеть количество регулировок длины стрижки волос. Также в комплекте идут специальные насадки, которые нужны для создания самых разных стрижек. Благодаря мощным моторам техника справится даже с очень густыми и жесткими волосами. Она будет аккуратно их подрезать не выдергивая и не причиняя дискомфорт. Во всех моделях снижена вибрация, что одинаково удобно для мастера и клиента. Кнопки включения и выключения прибора, регулировки рабочей длины стрижки расположены в удобных местах.