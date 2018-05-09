На горизонте отпуск: Фотоаппараты против смартфонов

Разрешение встроенной камеры 8 и даже 13 мегапикселей, интеллектуальные автонастройки, фильтры, эффекты, функции коррекции — а получившийся шедевр можно сразу публиковать в социальных сетях или блоге.

А что на практике?

- Пока включили и нашли нужный режим — райская птичка улетела.

- Приближенные с помощью цифрового зума красоты сразу теряют четкие очертания и яркие цвета.

- Поймать фокус на коротком расстоянии (до 3-х см) не получается — прощайте пчелки, милые первоцветы и грандиозная архитектура снежинок.

Когда разглядываешь снимки, сделанные не фотоаппаратами, копится стойкое ощущение, что они как будто под копирку — нет эмоций, глубины пространства, творческой индивидуальности. И это мало зависит от умений фотографа — сама технология передает только сюжет.

Однозначно припасите в багаже местечко для хорошего фотоаппарата

Что ответит фотоаппарат? Важнейшее звено для вкусных, хрустящих фото — оптика. Пиксели и все остальное — уже потом. А по оптике самая простая мыльница в разы сильнее. Полупрофессиональные фотоаппараты и зеркалки сравнивать с гаджетами язык не поворачивается — хорошая камера 10-ти летней давности в проворных руках выдает снимки на порядки круче, чем последний айфон.

Да, нужно разобраться в возможностях, научиться ими пользоваться — но результат заставит ахнуть самых черствых скептиков. Тем более что для заядлых путешественников сегодня выбор шикарен:

- зум — даже 3-5ти кратное увеличение дает ощутимое преимущество, зумирование в 10 и более раз или поддержка сменной оптики снимают почти все ограничения;

- выносливость — в тренде фотоаппараты, которые не боятся пыли, воды, падений, экстремальных температур. Фото океанического ландшафта, буйство песчаной бури, безграничные горизонты с вершины Эвереста — все эти впечатления станут материальными, вы сможете ими поделиться.

Поддержка Wi-Fi, GPS и ряд других расширений снимает коммуникативные ограничения.

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