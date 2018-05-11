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10 мая 18, 16:18
Онлайн-сервис Interkassa — лидер платежных систем в Украине
Interkassa
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С развитием интернет-бизнеса появилась потребность в виртуальных деньгах, которые бы позволяли приобретать товары и услуги без наличных средств.

В результате, начали появляться электронные платежные системы, позволяющие оплачивать интернет-покупки, переводить деньги со счета на счет и выполнять конвертацию валют в режиме онлайн.

Сегодня платежные системы Украины представлены:

  • - международными сервисами (WebMoney, QIWI, PayPal);
  • - интернет-банкингом (Privat24);
  • - банковскими картами;
  • - инструментами в социальных сетях и мессенджерах.

У каждого из этих финансовых инструментов есть преимущества и недостатки, главным из которых является ограниченный функционал. Инструменты многих популярных платежных систем — как внутриукраинских, так и международных — совмещает в себе агрегатор Interkassa.

Почему выгодно пользоваться платежной системой «Интеркасса»

Система стартовала в 2009 г. и сотрудничает более чем с 10 000 компаний в СНГ и ЕС. Являясь партнером десяти ведущих провайдеров электронной коммерции и представляя распространенные европейские онлайн-сервисы платежей, система позволяет принимать разные формы оплаты в кратчайшие сроки.

К достоинствам Interkassa следует отнести возможности:

  • - работать более чем с 50 платежными инструментами, не регистрируясь на десятках сервисов и не открывая множество кошельков;
  • - использовать в расчетах пять валют (гривны, рубли, доллары, евро и лари);
  • - без проблем интегрироваться с популярными CMS и конструкторами сайтов;
  • - настроить интерфейс и инструментарий системы под индивидуальные потребности;
  • - пользоваться системой на стационарных компьютерах и мобильных гаджетах;
  • - получать отчеты, статистические и аналитические сведения по проведенным транзакциям.

Собственная система Anti-fraud наряду с сертификатами PCI DSS Level 1 и  Comodo SSL обеспечивает высокую безопасность платежей, защищая клиентов от мошенников. Пользователи сервиса могут еще до подключения протестировать функционал системы, а, подключившись, 7 дней в неделю круглогодично получать техническую и консалтинговую поддержку.
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