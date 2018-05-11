Онлайн-сервис Interkassa — лидер платежных систем в Украине

В результате, начали появляться электронные платежные системы, позволяющие оплачивать интернет-покупки, переводить деньги со счета на счет и выполнять конвертацию валют в режиме онлайн.

Сегодня платежные системы Украины представлены:

- международными сервисами (WebMoney, QIWI, PayPal);

международными сервисами (WebMoney, QIWI, PayPal); - интернет-банкингом (Privat24);

интернет-банкингом (Privat24); - банковскими картами;

банковскими картами; - инструментами в социальных сетях и мессенджерах.

У каждого из этих финансовых инструментов есть преимущества и недостатки, главным из которых является ограниченный функционал. Инструменты многих популярных платежных систем — как внутриукраинских, так и международных — совмещает в себе агрегатор Interkassa.

Почему выгодно пользоваться платежной системой «Интеркасса»

Система стартовала в 2009 г. и сотрудничает более чем с 10 000 компаний в СНГ и ЕС. Являясь партнером десяти ведущих провайдеров электронной коммерции и представляя распространенные европейские онлайн-сервисы платежей, система позволяет принимать разные формы оплаты в кратчайшие сроки.

К достоинствам Interkassa следует отнести возможности:

- работать более чем с 50 платежными инструментами, не регистрируясь на десятках сервисов и не открывая множество кошельков;

работать более чем с 50 платежными инструментами, не регистрируясь на десятках сервисов и не открывая множество кошельков; - использовать в расчетах пять валют (гривны, рубли, доллары, евро и лари);

использовать в расчетах пять валют (гривны, рубли, доллары, евро и лари); - без проблем интегрироваться с популярными CMS и конструкторами сайтов;

без проблем интегрироваться с популярными CMS и конструкторами сайтов; - настроить интерфейс и инструментарий системы под индивидуальные потребности;

настроить интерфейс и инструментарий системы под индивидуальные потребности; - пользоваться системой на стационарных компьютерах и мобильных гаджетах;

пользоваться системой на стационарных компьютерах и мобильных гаджетах; - получать отчеты, статистические и аналитические сведения по проведенным транзакциям.

Собственная система Anti-fraud наряду с сертификатами PCI DSS Level 1 и Comodo SSL обеспечивает высокую безопасность платежей, защищая клиентов от мошенников. Пользователи сервиса могут еще до подключения протестировать функционал системы, а, подключившись, 7 дней в неделю круглогодично получать техническую и консалтинговую поддержку.