Онлайн-сервис Interkassa — лидер платежных систем в Украине

В результате, начали появляться электронные платежные системы, позволяющие оплачивать интернет-покупки, переводить деньги со счета на счет и выполнять конвертацию валют в режиме онлайн.
Сегодня платежные системы Украины представлены:
- - международными сервисами (WebMoney, QIWI, PayPal);
- - интернет-банкингом (Privat24);
- - банковскими картами;
- - инструментами в социальных сетях и мессенджерах.
У каждого из этих финансовых инструментов есть преимущества и недостатки, главным из которых является ограниченный функционал. Инструменты многих популярных платежных систем — как внутриукраинских, так и международных — совмещает в себе агрегатор Interkassa.
Почему выгодно пользоваться платежной системой «Интеркасса»
Система стартовала в 2009 г. и сотрудничает более чем с 10 000 компаний в СНГ и ЕС. Являясь партнером десяти ведущих провайдеров электронной коммерции и представляя распространенные европейские онлайн-сервисы платежей, система позволяет принимать разные формы оплаты в кратчайшие сроки.
К достоинствам Interkassa следует отнести возможности:
- - работать более чем с 50 платежными инструментами, не регистрируясь на десятках сервисов и не открывая множество кошельков;
- - использовать в расчетах пять валют (гривны, рубли, доллары, евро и лари);
- - без проблем интегрироваться с популярными CMS и конструкторами сайтов;
- - настроить интерфейс и инструментарий системы под индивидуальные потребности;
- - пользоваться системой на стационарных компьютерах и мобильных гаджетах;
- - получать отчеты, статистические и аналитические сведения по проведенным транзакциям.
Собственная система Anti-fraud наряду с сертификатами PCI DSS Level 1 и Comodo SSL обеспечивает высокую безопасность платежей, защищая клиентов от мошенников. Пользователи сервиса могут еще до подключения протестировать функционал системы, а, подключившись, 7 дней в неделю круглогодично получать техническую и консалтинговую поддержку.