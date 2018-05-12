Современные технологии, которые представляет техника Kenwood

И подтверждением тому является бытовая техника Kenwood. Бренд сегодня очень известный, давно зарекомендовал себя на рынке благодаря современным инновационным разработкам для своей техники. И в то же время техника предназначена не только для профессионального использования, но и достаточно проста в домашнем пользовании. Она соединяет в себе многогранную функциональность и отменное качество.

Идеи английских дизайнеров воплотились в коллекции kMix от Kenwood. Самые разнообразные формы, необычный дизайн приборов станут стильным украшением любой кухни. Новая яркая палитра придаст кухне сочную атмосферу лета. Можно выбрать для своей кухни всю бытовую технику одного цвета или же отдать предпочтение неординарности и к апельсиновому чайнику добавить зелёный тостер и малиновый блендер. Кофеварка будет бодрить с утра своим цветом спелой малины. А кухня заиграет всеми красками радуги.

Бытовая техника Kenwood - гармония технологии и качества

Английский производитель Kenwood - известный бренд во всём мире. Те, кто уже пользуется кухонными приборами этой марки - довольны своим выбором и оставляют положительные отзывы. А сама техника удостоилась многих наград, что только подтверждает её непревзойденное качество.

Создателем компании является Кеннет Вуд. В XX веке он изобрёл паровой утюг и тостер. Это было революционным открытием в мире бытовой техники. История имени Kenwood - это усовершенствование и достижения в сфере технологий шаг за шагом. А стоимость таких приборов - не что иное, как цена уникальности.

Бытовая техника Kenwood - это когда искусство кулинарии добавляет элегантности строгим технологическим процессам. И их совместная симфония радует настоящими шедеврами в сфере приготовления пищи.

Бытовая техника Kenwood - шаг навстречу инновациям

Настоящей жемчужиной компании считается кухонный комбайн Kenwood Chef. Эта модель является самой продаваемой из всего ассортимента товаров, который представляет бытовая техника Kenwood. Но на самом деле каждая модель - будь то блендер, соковыжималка или хлебопечка, призвана не просто облегчить рабочие моменты на кухне, а получать наслаждение от кулинарных процессов. Стройные линии, согласно английским традициям, современный стиль и оригинальность, качество высокого уровня - всё это можно оценить, пользуясь кухонной техникой Kenwood.