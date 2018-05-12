Стоит ли покупать швейцарские часы бу?

Существует множество комиссионных магазинов с часовыми и ювелирными изделиями, различные сайты и аукционы, где можно купить швейцарские часы б/у. Одна часть людей имеет предубеждения против такой покупки, но другая, наоборот стремится купить именно б/у швейцарские часы, что обусловлено рядом весомых причин.

В первую очередь имеет значение цена. После выхода из магазина, достаточно пару раз надеть новые часы, как они сразу же перейдут в разряд б/у, и продать их выше 40 – 50% от рыночной цены будет практически невозможно. Во-вторых, после покупки б/у часов вы сможете в будущем выгодно продать их за счет повышения курса валют. Третьим фактором выступает надежность. Даже новые швейцарские часы могут иметь заводские дефекты и неисправности. Поэтому обкатанный временем механизм более предпочтительный по сравнению с новым. Четвертым преимуществом является долговечность. Срок службы механизма качественных швейцарских часов составляет от 50 то 100 лет. А внешние недостатки можно легко устранить: сапфировое стекло не царапается, корпус и браслет чистятся, полируются или заменяются.

Современные часы уже давно перестали быть элементом, показывающим время. Появилось и много разновидностей часов: цифровые и механические, умные часы и фитнесс-трекеры. Но если существует широкий ассортимент часов с большим количеством функций и доступными ценами, зачем покупать дорогие швейцарские часы с меньшими возможностями? Ответ простой. Дорогие часы – это показатель вашего материального и социального статуса. Будучи элементом роскоши и символом благосостояния часы могут многое рассказать о своем владельце. Престижные часы на руке означают, что их владелец добился немалых успехов в бизнесе, социально интегрирован, располагает всеми атрибутами состоятельного человека и вращается среди таких же состоятельных и продвинутых людей. Увидев на Вашей руке швейцарские часы, окружающие сразу же представят стоящий рядом дорогой автомобиль возле большого загородного дома. К тому же часы приходятся настоящим украшением для мужчин и единственным дорогим аксессуаром.