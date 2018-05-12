Строительство домов под Киевом – популярная тенденция

Это нормальная европейская тенденция – жить в пригороде столицы, и в Украине такая тенденция становится всё популярнее. Для многих людей, которые владеют своим личным автомобилем совершенно не зазорно ездить двадцать, сорок или даже семьдесят километров каждый день от своего дома до офиса, причём многие из них приезжают на работу быстрее тех людей, которые добираются в офис в центр Киева на общественном транспорте, часами простаивая в пробках.

О тенденции проживания в пригороде можно судить проезжая мимо окрестных со столицей сёл, где практически на каждой улице ведется строительство домов, представляющих собой, как правило, довольно таки роскошные коттеджи. И это не удивительно, так как если обратить внимание на то, сколько стоит строительство домов под Киевом под ключ, заказывая это у опытных специалистов, и сравнить эту сумму со стоимостью квартир в многоэтажках в столице, становится понятно, что во многих случаях за аналогичную стоимость можно построить себе собственный частный дом. Причём такой дом будет построен по специально разработанной по вашим нуждам планировке, и нести в себе все преимущества современной загородной жизни.

Строительство домов под Киевом, как оказывается, может себе позволить довольно много кто. Для этого достаточно продать свою квартиру в городе, а вырученные деньги вложить в стройку дома своей мечты. Естественно, стоимости квартиры в спальном районе на окраине Киева в данном случае вряд ли хватит, но если брать среднестатистическую трехкомнатную квартиру в престижном районе Киева, то за сумму от её продажи можно построить неплохой 2-х этажный дом.

Многие люди, которые пораскинув мозгами, начинаются подсчитывать стоимость строительства частного дома при продаже квартиры в Киеве, тут же задумываются о том, как бы поскорее начать свой путь к комфортной жизни в гармонии с природой. А всё потому, что жить в большом городе сегодня не модно, ведь в Киеве просто невозможно качественно отдыхать после тяжелого рабочего дня, и даже если качественные стеклопакеты помогут защититься от шума с улицы, то надоедливые соседи обязательно испортят гармонию в квартире, чего никогда не будет в частном доме.