Ремонт принтеров и МФУ на выезде в Киеве

В комплекс выполняемых услуг входит:
Все виды работ выполняются оперативно, а их стоимость доступна каждому.
Преимущества использования услуг «Тонфикс»
Сервисный центр «Тонфикс» идет навстречу своим клиентам. Для экономии их времени наши мастера готовы приехать по заранее оговоренному адресу в Киеве. Если ремонт необходим срочно, заявку рекомендуется оставлять до 12:00. Тогда специалист прибудет на место и ликвидирует поломку в тот же день.
Мы имеем опыт работы со всем моделями копировальной техники следующих компаний-производителей:
В 90 % случаев мы производим ремонт на месте. В более сложных ситуациях или при необходимости заказа отсутствующих в наличии комплектующих аппарат обслуживается в сервисном центре.
Процесс выполнения ремонта принтеров специалистами «Тонфикс»
Ремонт оргтехники – сложная задача, которая требует ответственного грамотного подхода. Такой вид работ выполняется нашими мастерами в несколько этапов:
Мы используем только качественные комплектующие и материалы от проверенных поставщиков, поэтому предоставляем длительную гарантию на все виды услуг. Так, срок гарантийного действия для ремонта принтеров составляет до 3-х месяцев, а для заправки картриджей – до 1 месяца.
Длительность обслуживания техники
За свою 9-летнюю профессиональную деятельность наши мастера сталкивались с наиболее сложным случаями поломки техники как А4, так и А3 форматов. Это позволило свести сроки выполнения работ к минимуму. В частности:
Сервисный центр «Тонфикс» https://www.tonfix-service.in.ua – это высокое качество услуг за доступную цену.