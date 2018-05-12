Ремонт принтеров и МФУ на выезде в Киеве



Лучший выбор – мастерская «Тонфикс» - https://www.tonfix-service.in.ua/remont-printera . Наши специалисты осуществляют ремонт принтеров и МФУ в Киеве на выезде. На весь спектр работ предоставляется длительная гарантия.

В комплекс выполняемых услуг входит:

Диагностика.

Ремонт и прошивка лазерных принтеров, факсов, ксероксов и МФУ.

Замена элементов, период эксплуатации которых подошел к концу.

Заправка картриджей, их восстановление.

Тестирование техники.

Все виды работ выполняются оперативно, а их стоимость доступна каждому.

Преимущества использования услуг «Тонфикс»

Сервисный центр «Тонфикс» идет навстречу своим клиентам. Для экономии их времени наши мастера готовы приехать по заранее оговоренному адресу в Киеве. Если ремонт необходим срочно, заявку рекомендуется оставлять до 12:00. Тогда специалист прибудет на место и ликвидирует поломку в тот же день.

Мы имеем опыт работы со всем моделями копировальной техники следующих компаний-производителей:

Panasonic;

Canon;

Kyocera;

HP;

Xerox;

Samsung;

Konica Minolta;

OKI и др.

В 90 % случаев мы производим ремонт на месте. В более сложных ситуациях или при необходимости заказа отсутствующих в наличии комплектующих аппарат обслуживается в сервисном центре.

Процесс выполнения ремонта принтеров специалистами «Тонфикс»

Ремонт оргтехники – сложная задача, которая требует ответственного грамотного подхода. Такой вид работ выполняется нашими мастерами в несколько этапов:

Диагностика – обнаружение причины выхода аппарата из строя.

Разборка устройства и чистка его отдельных элементов.

Непосредственное обслуживание и ремонт, в частности, замена неисправных комплектующих, заправка и восстановление картриджей, прошивка принтеров.

Сборка конструкции.

Тестирование, подтверждающее успешное проведение ремонта.

Мы используем только качественные комплектующие и материалы от проверенных поставщиков, поэтому предоставляем длительную гарантию на все виды услуг. Так, срок гарантийного действия для ремонта принтеров составляет до 3-х месяцев, а для заправки картриджей – до 1 месяца.

Длительность обслуживания техники

За свою 9-летнюю профессиональную деятельность наши мастера сталкивались с наиболее сложным случаями поломки техники как А4, так и А3 форматов. Это позволило свести сроки выполнения работ к минимуму. В частности:

Диагностика занимает – около 10 минут. В исключительных случаях максимум до 2-х часов.

Ремонтирование принтеров занимает до 2-х часов времен при наличии всех необходимых деталей. В случае отсутствия комплектующих –до 3-х дней.

Сервисный центр «Тонфикс» https://www.tonfix-service.in.ua – это высокое качество услуг за доступную цену.



