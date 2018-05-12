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11 мая 18, 23:30
Ремонт принтеров и МФУ на выезде в Киеве
ремонт принтера
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Заметили сбои в работе копировальной техники и не знаете куда обратиться?
Лучший выбор – мастерская «Тонфикс» - https://www.tonfix-service.in.ua/remont-printera. Наши специалисты осуществляют ремонт принтеров и МФУ в Киеве на выезде. На весь спектр работ предоставляется длительная гарантия.

В комплекс выполняемых услуг входит:

  1. Диагностика.
  2. Ремонт и прошивка лазерных принтеров, факсов, ксероксов и МФУ.
  3. Замена элементов, период эксплуатации которых подошел к концу.
  4. Заправка картриджей, их восстановление.
  5. Тестирование техники.

    6. Все виды работ выполняются оперативно, а их стоимость доступна каждому.

    Преимущества использования услуг «Тонфикс»

    Сервисный центр «Тонфикс» идет навстречу своим клиентам. Для экономии их времени наши мастера готовы приехать по заранее оговоренному адресу в Киеве. Если ремонт необходим срочно, заявку рекомендуется оставлять до 12:00. Тогда специалист прибудет на место и ликвидирует поломку в тот же день.

    Мы имеем опыт работы со всем моделями копировальной техники следующих компаний-производителей:

    • Panasonic;
    • Canon;
    • Kyocera;
    • HP;
    • Xerox;
    • Samsung;
    • Konica Minolta;
    • OKI и др.

      • В 90 % случаев мы производим ремонт на месте. В более сложных ситуациях или при необходимости заказа отсутствующих в наличии комплектующих аппарат обслуживается в сервисном центре.

      Процесс выполнения ремонта принтеров специалистами «Тонфикс»

      Ремонт оргтехники – сложная задача, которая требует ответственного грамотного подхода. Такой вид работ выполняется нашими мастерами в несколько этапов:

      1. Диагностика – обнаружение причины выхода аппарата из строя.
      2. Разборка устройства и чистка его отдельных элементов.
      3. Непосредственное обслуживание и ремонт, в частности, замена неисправных комплектующих, заправка и восстановление картриджей, прошивка принтеров.
      4. Сборка конструкции.
      5. Тестирование, подтверждающее успешное проведение ремонта.

        6. Мы используем только качественные комплектующие и материалы от проверенных поставщиков, поэтому предоставляем длительную гарантию на все виды услуг. Так, срок гарантийного действия для ремонта принтеров составляет до 3-х месяцев, а для заправки картриджей – до 1 месяца.

        Длительность обслуживания техники

        За свою 9-летнюю профессиональную деятельность наши мастера сталкивались с наиболее сложным случаями поломки техники как А4, так и А3 форматов. Это позволило свести сроки выполнения работ к минимуму. В частности:

        1. Диагностика занимает – около 10 минут. В исключительных случаях максимум до 2-х часов.
        2. Ремонтирование принтеров занимает до 2-х часов времен при наличии всех необходимых деталей. В случае отсутствия комплектующих –до 3-х дней.

          3. Сервисный центр «Тонфикс» https://www.tonfix-service.in.ua – это высокое качество услуг за доступную цену.
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