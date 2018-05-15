“Ваша Готівочка” - микрокредитор, которому доверяет Украина

Получить средства в кредит в “Ваша Готівочка” очень легко. Более 98% одобрений на первый кредит под низкие проценты без длительного ожидания.На этом сайте Вы сможете ознакомиться с информацией об онлайн-кредитованию и осуществить данную операцию, при этом не выходя из дому.

Чтобы не обращаться в очередной раз за помощью к родственникам и не объяснять свою затруднительную ситуацию перед друзьями - многие выбирают идти в банки либо в ломбарды. Процесс получения денег может таким образом затянуться на длительное время, исчерпав при этом все Ваши силы. Чтобы избежать ненужной бюрократии многие прибегают к помощи микрокредиторов. Ведь они не требуют справок о доходах, различных документов и поручителей. Однако не зря некоторые считают, что это небезопасно, ведь некоторые кредиторы используют “черные” схемы и проворачивают незаконные операции, вовлекая своих клиентов в крупное мошенничество. В отличие от них, “Ваша Готивочка” является абсолютно прозрачной микрокредиторной компанией, ведь она официально зарегистрирована и действует исключительно законными методами.





Как мне получить срочный кредит в первый раз?

Практически 98% процентов заемщиков получают одобрение на кредит в “Вашей Готивочке” уже с первого раза. Данный процент существенно выше, чем в банках и других компаниях, при относительно небольшой процентной ставке.

Для получения кредита “Ваша Готівочка” необходимы лишь Ваш паспорт и идентификационный код налогоплательщика. Если Вы имеете пенсионную книжку - ее также следует предоставить. Обратите внимание, что кредитование осуществляется исключительно лиц уже достигнувших совершеннолетнего возраста, и не старше 70 лет. Обратите внимание, что некоторые суммы для займа доступны для заемщиков, не моложе 21-года.

Длительность рассмотрения документов напрямую зависит от правильности их подачи. Не рекомендуем Вам предоставлять чужие или недействительные данные, ведь это может стать причиной отказа.

Погашение задолженности по кредиту

Погасить Ваш долг можно выбрав один из доступных вариантов. Вы имеете возможность перечислить деньги безналичным способом через Ваш банк, воспользоваться нашим сайтом или просто принести деньги в наше отделение и уплатить задолженность.

Возможность сэкономить с “Ваша Готівочка” - это погасить свой долг раньше намеченного срока и не платить проценты за те дни, в которые Вы не пользовались кредитом.

Что делать, если не успеваю погасить долг

Шанс пролонгировать договор предоставляется за день до его окончания. Оплатив полностью весь налог не позднее, чем за сутки, уведомите менеджера о своем желании, и следующий срок уплаты будет активирован в один миг. Вся информация будет сразу Вам передана непосредственно по телефону или лично в отделении “Ваша Готівочка”.

Где срочно получить деньги?

Мы предоставляем возможность получить деньги наличными в любом отделении “Ваша Готівочка” либо переводим их на карту. Наш веб-сервис работает и обрабатывает заявки 24/7. Калькулятор на стартовой странице легко рассчитает Вам остаточную сумму для выплаты, чтобы Вам не пришлось прибегать к помощи сторонних финансовых консультантов.

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