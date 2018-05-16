Какие джинсы оптом актуальны в новом модном сезоне

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Широкие, не стесняющие движение модели оверсайз: бойфренды, трубы. Могут иметь нарочито небрежный, поношенный и немного брутальный вид. Для них характерны различные прорехи, эффектные потертости, рваные дыры, неровно обрезанные края с торчащими во все стороны нитками, небрежные широкие отвороты. Гармонично сочетаются с просторными мужскими рубашками, футболками и майками. Незаменимы в создании многослойного молодежного стиля;

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