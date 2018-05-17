Выбор смартфона: основные характеристики и советы

При этом хочется приобрести качественный, функциональный, но и не слишком дорогой девайс, ценник которого не будет сказываться на его уровне работоспособности и производительности. Давайте кратко рассмотрим основные типы и характеристики смартфонов, а более подробно ознакомиться с новинками и рейтингами смартофонов предлагаем на da-elektronika.com.ua
Тип экрана
Исходя из типа экрана, который задействован, во многом формируется качество итоговой картинки, которая будет воспринята пользователем. Сегодня существует несколько различных вариаций, среди которых:
Выбор в пользу того или иного формата – дело сугубо индивидуальное и давать советы здесь видится не совсем правильным. Хотя по возможности стоит всё же отдать предпочтение одному из двух последних вариантов – поверьте, сделав такой выбор, вы точно не будете разочарованы. Чего, увы, нельзя сказать о первом исполнении.
Диагональ дисплея
Что ещё стоит учесть при покупке, так это размеры экрана. Для их определения принято использовать дюймы, а все те устройства, которые заявлены сегодня на рынке, классифицируются сразу по нескольким категориям. Так, первая включает в себя девайсы, диагональ которых не превышает отметки в 4,5 дюйма. Модели подобного типа довольно компакты, они удобны в пользовании и ношении, хотя при их задействовании и весьма проблематично рассчитывать на сколь-нибудь значимый комфорт при работе с мультимедиа. Сегодня всё более имеет место тенденция отхода от таких аппаратов с переходом в пользу их более габаритных аналогов.
Смартфоны с диагональю до 5,3 дюйма являются наиболее распространёнными среди всех категорий пользователей. Сюда входят девайсы из различных сегментов по стоимости. Для этой категории характерно большее удобство при просмотре видео и всё ещё возможность беспроблемного управления всего одной рукой. Здесь одинаково комфортно, как работать, так и проводить время за всевозможнейшими развлечениями.
Аппараты, чья диагональ превышает 5,3 дюйма, ещё называют фаблетами. В этом случае можно смело вести речь о том, что устройства с такими размерами зачастую выбирают те, кто желает в полной мере задействовать весь тот функционал, который присущ их смартфону. На таком аппарате можно работать и играть в игрушки с максимальным комфортом, просматривать фильмы в высоком разрешении и проводить обработку графики и прочего контента без малейшего для себя неудобства. Выбор в пользу подобного смартфона может повлечь за собой некоторые ограничения касательно беспроблемности ношения, но те, кто приобретает для себя фаблет, отлично понимают, с чем им придётся столкнуться и, как правило, имеют тот или иной вариант положительного для себя разрешения ситуации.