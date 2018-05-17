Выбор смартфона: основные характеристики и советы

При этом хочется приобрести качественный, функциональный, но и не слишком дорогой девайс, ценник которого не будет сказываться на его уровне работоспособности и производительности. Давайте кратко рассмотрим основные типы и характеристики смартфонов, а более подробно ознакомиться с новинками и рейтингами смартофонов предлагаем на da-elektronika.com.ua





Тип экрана

Исходя из типа экрана, который задействован, во многом формируется качество итоговой картинки, которая будет воспринята пользователем. Сегодня существует несколько различных вариаций, среди которых:

TFT – наиболее бюджетная серия. При нормальных внешних условиях демонстрируют весьма неплохие результаты, хотя при выходе на яркий солнечный свет, уровень отображения значительно понижается. Этот тот случай, когда доступность явно не идёт на пользу;

IPS – экраны, которые способны передать изображение в максимально качественном формате. У них также стоит отметить добротную цветовую передачу и значительные углы обзора. Стоимость побольше, но внешние условия никак не сказываются на восприятии;

AMOLED – экраны подобного типа отображают черный цвет максимально естественно и натурально, потребляют мало энергии, характеризуются отличными показателями по контрасту и насыщенности цветов. Да и толщина таких экранов более низкая, нежели у всех прочих аналогов.

Выбор в пользу того или иного формата – дело сугубо индивидуальное и давать советы здесь видится не совсем правильным. Хотя по возможности стоит всё же отдать предпочтение одному из двух последних вариантов – поверьте, сделав такой выбор, вы точно не будете разочарованы. Чего, увы, нельзя сказать о первом исполнении.



Диагональ дисплея

Что ещё стоит учесть при покупке, так это размеры экрана. Для их определения принято использовать дюймы, а все те устройства, которые заявлены сегодня на рынке, классифицируются сразу по нескольким категориям. Так, первая включает в себя девайсы, диагональ которых не превышает отметки в 4,5 дюйма. Модели подобного типа довольно компакты, они удобны в пользовании и ношении, хотя при их задействовании и весьма проблематично рассчитывать на сколь-нибудь значимый комфорт при работе с мультимедиа. Сегодня всё более имеет место тенденция отхода от таких аппаратов с переходом в пользу их более габаритных аналогов.

Смартфоны с диагональю до 5,3 дюйма являются наиболее распространёнными среди всех категорий пользователей. Сюда входят девайсы из различных сегментов по стоимости. Для этой категории характерно большее удобство при просмотре видео и всё ещё возможность беспроблемного управления всего одной рукой. Здесь одинаково комфортно, как работать, так и проводить время за всевозможнейшими развлечениями.

Аппараты, чья диагональ превышает 5,3 дюйма, ещё называют фаблетами. В этом случае можно смело вести речь о том, что устройства с такими размерами зачастую выбирают те, кто желает в полной мере задействовать весь тот функционал, который присущ их смартфону. На таком аппарате можно работать и играть в игрушки с максимальным комфортом, просматривать фильмы в высоком разрешении и проводить обработку графики и прочего контента без малейшего для себя неудобства. Выбор в пользу подобного смартфона может повлечь за собой некоторые ограничения касательно беспроблемности ношения, но те, кто приобретает для себя фаблет, отлично понимают, с чем им придётся столкнуться и, как правило, имеют тот или иной вариант положительного для себя разрешения ситуации.



