Детская стоматология в Киеве: как найти и какую выбрать?

Для знакомства ребенка со стоматологом не стоит ждать пока появится кариес или начнутся другие проблемы с зубами.

Детская стоматология в Киеве: первый визит

Первое посещение в детскую стоматологию должно быть ознакомительным для детворы. Не стоит пугать малыша, необходимо создать положительный психологический настрой.

Все молочные зубы прорезываются до 3 лет. Стоит запланировать визит к врачу именно в этот период. Доктор научит ребенка чистке зубов, порекомендует зубную пасту и щетку, а также проконтролирует уровень гигиены, заведет стоматологическую карту.

При наличии вредных привычек (закусывание губы, сосание пальца, длительное пользование соской) доктор рекомендует профилактические мероприятия во избежание дальнейших проблем с прикусом.

Детская стоматология в Киеве: посещаем дважды в год

В дальнейшем посещать врача необходимо каждые полгода для профилактики. Это даст возможность контролировать уровень гигиены, выявить кариес на ранних стадиях, обнаружить патологию прикуса, диагностировать короткую уздечку языка или верхней губы, выявить наличие других стоматологический проблем.

Если на молочном зубе обнаружен кариес, его обязательно необходимо пролечить, не откладывать в долгий ящик. В течение 3-6 месяцев он может осложниться пульпитом или периодонтитом, так как эмаль тонкая, а пульповая камера большая, разрушение идет стремительно за счет слабой минерализации.

От состояния временных зубов зависит здоровье постоянных. Воспалительные процессы, травмы в молочном прикусе часто приводят к нарушению закладки зачатков, задержке их развития, а иногда и к гибели фолликулов. Как результат: гипоплазия, неправильная форма, отсутствие постоянного зуба.

Если не лечить кариес или его осложнения вовремя, зуб придется удалить раньше срока, соседние зубы сместятся, и не будет достаточно места для прорезывания постоянного зуба.

Процедура фторирования зубов у детей укрепляет эмаль, способствует профилактике кариеса.

В 5,5-6 лет появляются первые постоянные моляры. При необходимости врач проведет герметизацию фиссур, что даст время созреть эмали в благоприятных условиях. По статистике, именно 6 зубы наиболее подвержены кариесу из-за их раннего прорезывания.