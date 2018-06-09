Выбираем наручные часы для ребенка

Именно в этот период стоит задуматься о приобретении наручных часов для вашего чада. На первый взгляд, все легко и просто…

С одной стороны, детские и взрослые часы очень похожи. С другой стороны — часам для детей уделяется намного больше внимания. Особенно это касается материала корпуса и ремешка. Ведь, нужно, что бы ребенку было удобно носить их и он не испытывал дискомфорта. Что касается корпуса и стекла… Тут мы можем выделить несколько вариантов:

1 - минеральное стекло. Оно, довольно-таки, прочное, что не позволит часам быстро разбиться, а также защитит от царапин, пыли, попаданий, например, песка внутрь и подобных вещей;

2 – пластиковый корпус. Самый простой вариант. Но обращаться с ними нужно аккуратно, так как это самая «хрупкая» разновидность корпуса;

3 —алюминий или сталь. Этот вариант можно рассматривать для детей постарше. Выглядят они более стильно, чем предыдущие модели, так что «самым маленьким они не нужны».







Ремешок. Тоже немаловажная часть, потому что он должен быть одновременно и крепким, и эластичным. Мы советуем каучуковые или нейлоновые ремешки. Они не вызывают раздражение, довольно-таки, плотные, не трескаются и эластичные.

Могут возникнуть затруднения и с выбором между аналоговыми и цифровыми часами. У каждых есть свои плюсы и минусы. Для самых маленьких, более качественным вариантом считаются цифровые. Ведь ребенок может одновременно учить и цифры, и время. А для поколения постарше — аналоговые. Они помогут научиться ориентироваться именно по цифрам на циферблате. Полный перечень моделей можете посмотреть например тут https://www.watch4you.com.ua/children-watches/.

Можно же пойти и, немного, другим путём. В связи с развитием технологий, в наше время становятся популярными смарт-часы. В них, кроме функции «обычных» часов встроено много других дополнений. Если выбрать не самую простую модель, то у вас появится возможно знать «что? где? и когда?» делает ваш малыш. С большинства моделей можно даже звонить. В этом случае появляется возможность ходить без телефона, чтобы не потерять его.

Многие из них ударопрочные, пыле/водонепроницаемые, что увеличит продолжительность их жизни.

В любом случае выбор часов для ребёнка остается за вами. Главное — не забывайте посоветоваться с ним (с ней), что бы вы не впустую выбросили деньги.



