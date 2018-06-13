Керамическая черепица - лучший выбор для надежной кровли

Среди большого разнообразия кровельных материалов одним из лучших вариантов является керамическая черепица. Она используется уже очень длительное время, обладает множеством достоинств и прекрасно подходит для различных видов недвижимости.

Керамическая черепица: достоинства и преимущества

Ее отличает безупречный внешний вид. Это самый привлекательный с эстетической точки зрения материал для кровли. Керамическая черепица лучшим образом подчеркивает солидность и достаток владельца, позволяет создать любой экстерьер здания. У нее длительный срок службы. По этому показателю керамическая черепица не имеет конкурентов. В среднем эксплуатационный ресурс материала составляет 80-100 лет.

Керамика не боится прямых солнечных лучей, резких перепадов температур, атмосферных воздействий, сильного ветра. За счет этого она сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение всего срока эксплуатации. Материал обладает низкой теплопроводностью и хорошим поглощением звуков. Даже шум падающих капель не будет мешать комфортному отдыху. Такую кровлю очень просто и дешево ремонтировать. В случае повреждений заменить отдельную черепицу очень просто. Для этого не нужно снимать всю кровлю или ее часть, что часто требуется при использовании других материалов.

Между плитами есть воздушные зазоры, которые нужны для правильной циркуляции воздуха. Это повышают общий срок службы всей кровли, не требуется создания искусственной вентиляции. Также у материала высокая морозостойкость и пожаробезопасность. Качественная керамическая черепица не содержит опасных веществ, что очень важно для жилой недвижимости.

Основные разновидности керамической черепицы

Такой материал может иметь различную форму, размер и цвет. Традиционно наибольшим спросом пользуется пазовая керамическая черепица, которая укладывается одним слоем. Также востребована классическая желобчатая черепица, ее укладывают в два слоя. Кроме этого есть еще разновидность "бобровый хвост" - плоская черепица с закругленным торцом. Каждый материал имеет свои положительные качества.

Выбирая керамическую черепицу в первую очередь следует обращать внимание на ее качество.