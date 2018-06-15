Все, что вы не знали о постельном белье из перкаля

Что такое перкаль? Раскрываем главные секреты

Перкаль изготавливается из длинноволокнистого хлопка. В отличие от других тканей его нити не скручены, а прямые. Повышенную прочность им обеспечивает специальное клеящее вещество. Таким образом, получается высокоплотная х/б ткань, которая сочетает высокую прочность, долговечность, гладкость и нежность. На первый взгляд постельное белье из перкаля может показаться «хрупким». Однако это всего лишь заблуждение. Перкаль прекрасно окрашивается и выдерживает до 1000 циклов стирки. Так что если вы выбираете постельное белье в Киеве, отдайте предпочтение именно перкалю.





Почему стоит спать именно на этой хлопковой ткани

- Натуральный текстиль хорошо согревает в холода и охлаждает в жару. В вашей постели всегда будет царить комфортный микроклимат независимо от времени года.

- Материал обладает отличной воздухопроницаемостью, так что парниковый эффект исключен даже в жару.

- Гипоаллергенная ткань не вызывает дерматитов и не накапливает статическое электричество, что делает ее идеальным вариантом для сверхчувствительных людей.

- Антибактериальные свойства исключают появление вредных микроорганизмов в белье.

- Полотно легко окрашивается в нужный цвет, который не блекнет после стирки и не выгорает на солнце.

- Постельное белье из перкаля отличается гладкой, слегка ворсистой поверхностью, которая приятна на ощупь.

- Высокая плотность ткани делает ее прочной и долговечной. Вам придется использовать белье несколько лет, прежде чем оно порвется. Еще один плюс — на полотне не образовываются катышки.

- Перкаль не нуждается в особом уходе. Его можно стирать при 60° в автоматическом и ручном режиме. Для глажки можете выбирать любую температуру.





Перкаль и другие ткани

Внешне перкаль напоминает бязь. Однако перкаль имеет большую плотность и устойчивость к появлению катышек. Если сравнить ткань с поплином, то она выигрывает по уровню износостойкости. При сравнении с сатином можно увидеть, что перкаль обладает бархатистой поверхностью, а сатин отличается глянцевым блеском.

Познакомившись с перкалем поближе, вы сразу его полюбите. Ведь не зря эту ткань называют королевской.