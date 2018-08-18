Успеть всегда и везде вместе с такси Линкор!

Мы живем в век высоких технологий и деловых людей. Наше время отличается девизом: «успеть всегда и везде». Поэтому появляется все больше гаджетов, служб, услуг, ведь именно они помогают современному человеку успевать везде, чтоб шагать в ногу со временем и опережать конкурентов.

Как вы думаете, сколько человек проживают в Киеве в 2018 году? По официальны данным -

2 928 000 человек, а по неофициальным? Из них, 25% жителей пользуются такси ежедневно, 40% - хотя бы один раз в месяц, и 15% хотя бы раз в неделю. Эти сведения говорят о том, что спрос на такси очень высокий.

Есть еще один интересный факт: современный человек немного расслаблен и избалован гаджетами и высокой конкуренцией в сфере предлагаемых услуг. Такси нового времени должно соответствовать высоким требованиям потребителя. Очень важно, чтобы оно соответствовало целому ряду критериев:

1. Легкость при заказе такси, (желательно несколько вариантов) 2. Быстрая подача автомобиля. 3. Опрятное, удобное и исправное средство передвижения 4. Вежливый мудрый водитель, который слышит желания клиента, а также заботится о его безопасности 5. Большой парк автомобилей. 6. Приемлемая цена

Учитывая то, что Киев обслуживают более 200 служб такси, соответствовать всем вышеперечисленным критериям, удается не каждому из них. Многие службы до сих пор работают «по старинке», не желая пользоваться инновационными технологиями, а также расширять спектр услуг.

Большой популярностью среди жителей Киева и гостей города пользуется, недавно образованная, компания «Линкор». Служба, основанная в 2015 году, завоевала не только доверие, но и любовь ее постоянных клиентов.

Такси «Линкор» имеет большой парк автомобилей, более 3000, это позволяет обслуживать весь Киев, а также охватывать 50 км области. Вы можете вызывать такси по номеру 537 или зайти на сайт https://linkor.in.ua/ и заказать через онлайн форму.

Добраться в отдаленные районы города или выехать из них становиться не проблемой, если Вы сотрудничаете с данной компанией.

Руководство компании и все ее сотрудники регулярно анализируют и мониторят потребности киевлян и приезжих, благодаря этому выработана идеальная формула обслуживания клиентов.

Наша премия – это довольный пользователь нашего такси, который везде успевает, благодаря комфортным поездкам в наших автомобилях.

Заказать такси легко и просто. Для удобства разработаны две формы заказа: онлайн либо по телефону. Форма заказа проста и доступна всем. Все звонки для связи с диспетчером абсолютно бесплатны.

Одной из сильных сторон такси «Линкор» является быстрая подача автомобиля.

От заказа до приезда автомобиля проходит не более 5-15 минут.

Также в компании есть большой спектр услуг таких как:

- драйвер, отвезти вас на вашем автомобиле

- встреча пассажира в аэропорту, вокзале или автовокзале

- курьерская доставка

- перевозка домашних животных

- буксировка автомобиля

Одна из самых низких цен за поездку и любую услугу станет приятным бонусом для любого нашего пассажира.

Команда «Линкор» заботится об исправности автомобилей, высоком профессионализме в обслуживании.

Выбирая такси «Линкор» вы выбираете комфорт, пунктуальность и экономию.