Верни силы своему телефону

А максимально простые и надежные моноблоки выпускаются десятилетиями, так как им нет аналогов.

Если ваш телефон перестал хорошо «держать заряд», значит, настало время обновить его аккумулятор, что легко сделать по ссылке. Тут можно приобрести не только аккумуляторы для любой модели телефона, но также все необходимые аксессуары и комплектующие. Теперь все необходимое и немного больше — в одном месте!

Выбираем аккумулятор

Если вы считаете, что покупка новой батареи для телефона неизбежна, обратите внимание на несколько практических советов:

— проверьте работоспособность самой зарядки, иногда дело в ней, а не в аккумуляторе;

— если проблемы с зарядом начались резко, нужно проверить программное обеспечение гаджета, часто именно оно вызывает такие неполадки;

— стоит продиагностировать и сам контроллер;

— осмотрите батарею: если она деформирована, то замена необходима срочно.

Средний срок эксплуатации любой батареи — около двух лет. После этого периода желательно менять даже исправно работающий аккумулятор, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде разрядки в самый неподходящий момент или даже протечки электролита на контакты телефона. Поэтому стоит следить за сроком годности таких батарей достаточно внимательно.

Также часто требуется покупка второго аккумулятора, если телефон активно используется на протяжении дня, и нет времени или возможности заряжать его регулярно. В таком случае второй аккумулятор является страховочным вариантом. Также запасной аккумулятор желательно брать с собой в длительное путешествие.

Выбирая аккумулятор, первое, на что стоит обратить внимание, — его соответствие выбранной модели. Оптимально, если это будут оригинальные батареи, выпущенные тем же брендом, что и смартфон. Зачастую предлагаемые альтернативные китайские модели обладают весьма сомнительным качеством и долговечностью.

Не стоит гнаться за огромной задекларированной мощностью: она не всегда соответствует действительности, а такие батареи изготавливаются без соблюдения технических норм и могут быть даже опасными в эксплуатации. Поэтому выбираем «родную» батарею и стараемся эксплуатировать ее, максимально соблюдая основные требования.