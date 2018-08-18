Интересные события в Киеве

Столица всегда радует необычными мероприятиями, которые поражают разнообразием: концерты классической и современной музыки, юмористические шоу и психологические тренинги – это далеко не всё, чем можно себя занять в холодное время года.





Встреча с психологом Михаилом Лабковским





Каждый человек сталкивается с различными проблемами не только в своей бытовой жизни, но и в отношениях, а также в том, что касается сексуальной совместимости и удовлетворенности супружеской пары. Как правило, мы стесняемся задавать такие вопросы близким и знакомым, а потому событие поможет наладить свою личную жизнь, осмыслить истинную сущность своих желаний и научиться их воплощать.





Мероприятие носит характер публичной консультации, в которой каждый желающий сможет принять участие и задать интересующий вопрос. Пройдет она 31 октября в кинотеатре «Киевская Русь».

Билеты https://kontramarka.ua/ru/mihail-labkovskij-46599.html

Симфонический оркестр для любителей культовой Игры престолов





Одесский симфонический оркестр Андрея Черного, носящий название VOICE OF SIMPHOROCK, порадует фанатов известной американской франшизы Игры престолов – сериала, обладающего лучшими саундтреками по версии музыкальных критиков. Со сцены можно будет услышать не только творения легендарного Рамина Джовади (главного композитора сериала), но и других, не менее выдающихся личностей, таких как Ганс Циммер, Нино Рот и т.д. В программу включены все самые известные саундтреки из всех сезонов этого сериала, а также прозвучат музыкальные композиции из других, не менее популярных кинофильмов.





Посетить концерт можно будет 22 ноября на крупнейшей площадке страны – Национальном дворце искусств «Украина».

Билеты https://kontramarka.ua/ru/gra-prestoliv-castina-ii-45872.html





Концерт украинского композитора с мировым именем Евгения Хмары





Евгения Хмару зовут виртуозом нового музыкального поколения, наиболее популярным композитором Украины, который привнес множество новшеств и инноваций не только в нашу музыку, но и в зарубежную в частности. Он является почетным обладателем международной премии YamahaArtist, заслуженный владелец президентской премии за выдающиеся достижения в музыке и развитие украинской культуры. Музыка Евгения не уступает в свой красоте зарубежным аналогам, привносит в привычное звучание новых ноток, и не удивительно, ведь его любимая композиция для исполнения – украинский гимн.





Концерт пройдет 17 декабря в Национальном дворце искусств «Украина».

Билеты https://kontramarka.ua/ru/evgen-hmara-47093.html

Смело выбирайте мероприятие, которое Вам нравится больше всего, и подарите себе несколько часов полезного и культурного отдыха!