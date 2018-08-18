Выбор чехла для вашего смартфона

В этом материале мы предлагаем вам выполнить пошаговый алгоритм поиска идеального чехла для мобильного телефона.

В чем отличия

Из наиболее очевидных и важных отличий, на которые мы ориентируемся, покупая чехлы для мобильных телефонов, назовем такие:

- материал изготовления (силикон, резина, кожа, ткани, пластик и пр.);

- форм-фактор (бампер, книжка и т.д.);

- стоимость.

Производитель, если речь не о поиске брендового изделия, как правило, не имеет особого значения. Мы ищем практичный чехол с презентабельной внешностью по выгодной цене – это общие для всех условия поиска. В идеале, лучше иметь несколько аксессуаров, которые можно было бы удачно менять, в зависимости от условий, в которых вы будете находиться.





Виды и ассортимент форм-факторов

Помимо фирменных изделий для конкретных моделей, существует еще огромный выбор универсальных чехлов. Тем не менее, перед покупкой его в https://www.ttt.ua/, обязательно ознакомьтесь со списком смартфонов, для которых он подходит. К наиболее популярных форм-факторам чехлов относятся следующие:

- бампер (окаймляет только торцы гаджета, практически не меняя внешний вид);

- накладка (закрывает тыльную сторону корпуса и грани, чаще всего изготавливается из пластика);

- книжка (суть в самом названии, надежно защищает все части корпуса);

- флип (похож на блокнот, изготавливается из кожи или ее заменителя).

Кроме перечисленных, еще отметим аксессуары с местом под аккумулятор, противоударные и с дополнительной защитой от воды, позволяющие на длительное время погружаться под воду.

Достоинства и недостатки

Бампер практически не защищает ваш смартфон при падении. Особенно если поверхность, на которую он падает, неровная. Книжка отлично защищает от любых механических повреждений, но достаточно громоздкая. У флипа может быть окошко для дисплея, что удобно. Однако, магнит может царапать дисплей. Накладка активно защищает только заднюю крышку и грани, а также усиливает общую конструкцию, но падение на экран приведет к печальным последствиям.

Напоследок скажем о материалах. В плане прочности здесь лидируют сплавы металлов и карбон. Несколько ниже эти показатели у резины и силикона. Тканевые чехлы используют в основном, как декоративные и спортивные. Пластик также надежен, но при сильных ударах, скорее всего, не выдержит. Какой выбрать, решать только вам.