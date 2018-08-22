Ресторан Montecchi Capuleti: уголок Италии на Печерске

Как и у героев шекспировского произведения, в «Монтекки и Капулетти» кипят нешуточные страсти, связанные с любовью к одной из лучших кухонь мира. Но заканчивается все не так печально. Вернее, ничего не заканчивается, потому что тот, кто посетил ресторан Montecchi-Capuleti, обязательно возвращается сюда, чтобы попробовать новые блюда.

Меню из разных уголков Италии

Представители семей забыли о вражде и сосредоточились на лучших рецептах центрального Средиземноморья. Гости обязательно оценят равиоли и пасту, брускетты и капрезе, настоящую пиццу по-неаполитански, тесто для которой делается из нескольких сортов муки. Любители гриль-меню не пройдут мимо ароматного мяса и колбасок, наверняка оценят мастерство поваров, готовящих рыбу, осьминогов, кальмаров.

Даже после сытного блюда невозможно отказаться от потрясающих десертов, и вы еще долго будете вспоминать вкус панна котты и фирменного тирамису. А к сладостям можно добавить оригинальный селфичино или кофе с юмором. Не знаете, что это? Ресторан итальянской кухни сделает вам сюрприз: закажите селфичино и отправьте фотографию через специальное приложение. За считаные минуты чашечка ароматного напитка с соответствующим рисунком будет стоять на вашем столике. А еще шепните официанту, что хотите юмора к завтраку, и веселое пожелание на кофейной пенке поднимет вам настроение.

Кухня Италии потрясающая, но не забудьте дополнить ее знаменитыми винами. В ресторане собрано 200 сортов хмельного напитка из разных уголков страны, и пробовать их можно побокально благодаря системе Coravin, позволяющей наливать вино без вытягивания пробки.

В шумной компании или семьей

Семейства Монтекки и Капулетти сделали все, чтобы атмосфера располагала к приятному времяпрепровождению. Площадь заведения разделена на уютные зоны, оформленные в разных стилях: зеленый оазис на террасе располагает к уединению; большой «Радиальный» зал хорош для шумных компаний; выполненный в светлых тонах зал «Монтекки» подойдет для встречи старых друзей или семейного обеда, а «Кухня Капулетти» познакомит любопытствующих с секретами приготовления блюд.





Итальянский ресторан приглашает гостей:

· - попробовать специальные завтраки для Ромео и Джульетты;

· - провести переговоры за бизнес-ланчем;

· - отметить детский день рождения или солидный юбилей;

· - отпраздновать свадьбу;

· - собраться коллективом на корпоратив.

Если вы хотите побыть вдвоем, а детей не с кем оставить, то в нашем ресторане им не дадут скучать. Каждый уик-энд развлекать и заниматься с малышами будет няня, а в выходные регулярно проводятся творческие мастер-классы и различные занятия.