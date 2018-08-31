Как получить в интернете кредит с плохой кредитной историей

Можно прийти в большой магазин техники и тут же приобрести новый гаджет с рассрочкой, так как в каждом супермаркете открыты банковские точки, где за 10 минут оформляют кредит. Но стоит немного не рассчитать, задержать платеж, как кредитная история заемщика портится и при следующей заявке в отделении банка или онлайн клиент неожиданно получает отказ по кредиту без объяснений причины.

Негативная КИ – не приговор, но на 80% заявок банки дают отказ именно по этой причине. А если и выдают кредит, то под более высокий процент или под залог недвижимости. Если срочно понадобились деньги, проще всего получить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей в одной из микрофинансовых организаций. Компании, которые выдают кредиты в интернете, относятся к клиентам более лояльно, не требуют первого взноса, залога или справок о доходах. Клиент может самостоятельно пройти регистрацию на сайте и получить деньги за 20-30 минут.

Что портит кредитную историю

Порой заемщик сам не в курсе, что у него плохая КИ, так как испортить свою финансовую репутацию можно не только задержками ежемесячных платежей по кредиту или отказом возвращать долг. Есть несколько менее очевидных причин:

- Любой открытый кредит снижает баллы личного финансового рейтинга.

- Долги за алименты.

- Судебные иски.

- Предоставление ложной информации.

- Поручительство по чужому кредиту.

- Иногда банки снижают баллы клиенту, если он погашает кредит раньше срока, так как получают меньше процентов.

- Частые заявки на кредит, по которым получен отказ.

Как проверить качество своей кредитной истории

В Украине работают 4 кредитных бюро - БКИ. Основное из них – Украинское бюро кредитных историй. Раз в год в каждом из них можно получить бесплатную справку о состоянии КИ. Для этого надо позвонить или подать заявку на сайте, указав свои паспортные данные и номер ИНН.

Заказывать справку можно и чаще, но частые проверки КИ также негативно влияют на ее качество, так как говорят о беспокойстве человека, его неуверенности в том, что все в порядке. Для банков это сигнал о риске.

В 5-7% случаев история может быть испорчена по ошибке – к примеру, если банк дал неверную информацию, или в карту гражданина занесли данные о кредитах его тезки. В этом случае надо без сомнений писать заявление и исправлять ситуацию, БКИ всегда идут навстречу клиенту.





Быстрые кредиты помогают улучшить финансовый рейтинг

Чтобы улучшить КИ, надо добиться получения кредита в ситуации, где банки дают отказ, поэтому до появления в Украине быстрых кредитов должники попадали в замкнутый круг. С приходом МФО ситуация изменилась – чтобы исправить свой рейтинг, достаточно 2-3 раза получить экспресс кредит, аккуратно погасить его, и баллы повысятся настолько, что можно рассчитывать на одобрение заявки на банковскую ссуду.