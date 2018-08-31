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28 августа 18, 19:53
Контурная пластика лица: за и против
пластика
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Благодаря «уколам красоты» всего за несколько визитов к косметологу можно в полной мере помолодеть и преобразить лицо.
Контурная пластика позволяет скорректировать практически все участки: губы, скулы, нос и, конечно, овал лица. Инъекционная методика заполняет морщины, делает кожу более гладкой, что и способствует эффекту омоложения. Контурная пластика способна увеличить или скорректировать форму губ, носа, сделать скулы более выразительными, а овал лица – четким.

Популярная методика пользуется вниманием у женщин. Ведь, данный метод омоложения характеризуется не только безопасностью, но и минимальной травматичностью, предлагая быстрый результат. Стоит более подробно разобраться в данном методе, практикуемом в клинике EDIT.


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Контурная пластика губ: аргументы за и против


Суть контурной пластики заключается во введении специального препарата в толщу покровов. Только специалист с опытом способен определить глубину воздействия, количество используемого вещества. Так, воздействуя на губы с целью увеличения объема или избавления от морщин, можно добиться быстрого результата. Данный метод дарит такие преимущества:

  •  Мгновенный результат;
  •  Естественный внешний вид (при достаточном опыте мастера);
  •  Нет необходимости во введении анестезии. Специалисты только используют легкие средства для «замораживания» губ;
  •  Процедура проходит быстро;
  •  Очень редко проявляются аллергические реакции или отторжение действующего вещества.

    • Данный метод имеет и некоторые недостатки:

    •  Необходимость более тщательного ухода за губами;
    •  Неприятные ощущения в момент введения препарата;
    •  Припухлость и синяки (при непрофессионализме мастера).


      • Контурная пластика носа: преимущества и недостатки


      Пластика носа позволяет избавить от неровностей, изменить форму кончика носа, придать ему более красивой формы. Инъекционный метод готов решить многие проблемы и дает следующие преимущества:

      •  Эффективность процедуры;
      •  Длительный результативный период;
      •  Минимальная травматичность;
      •  Относительная доступность процедуры.

        • При этом, как и любой косметический метод, контурная пластика носа может иметь некоторые недостатки. Это возникновение отечностей при недостаточном профессионализме мастера, возможные аллергические проявления и отсутствие желаемого эффекта. Ведь, не всегда есть возможность скорректировать проблемы с формой носа исключительно методом введения вещества.

        Стоит ли прибегать к контурной пластике скул?


        Контурная пластика скул способна изменить форму лица, сделать внешний вид более свежим, молодым и выразительным. Красивые скулы, правильной формы можно создать при помощи введении активного вещества в область щек. Процедура имеет следующие преимущества:

        •  Быстрота проведения процедуры и практически мгновенный эффект;
        •  Дефекты после процедуры поддаются быстрой коррекции;
        •  Улучшение внешнего вида и состояния покровов;
        •  Отсутствие возрастных ограничений;
        •  Быстрый период реабилитации.

          • Из недостатков можно выделить следующее:

          •  Ряд противопоказаний при некоторых видах заболеваний;
          •  Аллергические реакции;
          •  Дискомфорт во время процедуры;
          •  Эффект сохраняется на протяжении 6-8 месяцев.


            • Контурная пластика овала лица: аргументы за и против


            С возрастом овал лица становится расплывчатым. Поэтому, возникает необходимость в «уколах красоты», которые создадут общий омолаживающий эффект. Результат обоснован следующими преимуществами:

            •  Устранение даже глубоких морщин и складок;
            •  Выравнивание рельефа и улучшение плотности кожи;
            •  Проработка контура подбородка;
            •  Быстрый результат и короткий реабилитационный период;
            •  Один из наименее травматичных методов.

              • При этом важно знать и о некоторых недостатках метода. Пластика овала лица не допускается беременным и людям, страдающим разными заболеваниями. Также процедура будет противопоказана аллергикам.

              Выбирая любой метод контурной пластики лица важно с особой тщательностью выбирать специалиста. Не стоит экономить. Если мастер будет иметь достаточно опыта, использовать только качественные вещества, то результат порадует долговечностью и отсутствием нежелательного результата.
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