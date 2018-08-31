Контурная пластика лица: за и против



Контурная пластика позволяет скорректировать практически все участки: губы, скулы, нос и, конечно, овал лица. Инъекционная методика заполняет морщины, делает кожу более гладкой, что и способствует эффекту омоложения. Контурная пластика способна увеличить или скорректировать форму губ, носа, сделать скулы более выразительными, а овал лица – четким.

Популярная методика пользуется вниманием у женщин. Ведь, данный метод омоложения характеризуется не только безопасностью, но и минимальной травматичностью, предлагая быстрый результат. Стоит более подробно разобраться в данном методе, практикуемом в клинике EDIT.







Контурная пластика губ: аргументы за и против





Суть контурной пластики заключается во введении специального препарата в толщу покровов. Только специалист с опытом способен определить глубину воздействия, количество используемого вещества. Так, воздействуя на губы с целью увеличения объема или избавления от морщин, можно добиться быстрого результата. Данный метод дарит такие преимущества:

Мгновенный результат;

Естественный внешний вид (при достаточном опыте мастера);

Нет необходимости во введении анестезии. Специалисты только используют легкие средства для «замораживания» губ;

Процедура проходит быстро;

Очень редко проявляются аллергические реакции или отторжение действующего вещества.

Данный метод имеет и некоторые недостатки:

Необходимость более тщательного ухода за губами;

Неприятные ощущения в момент введения препарата;

Припухлость и синяки (при непрофессионализме мастера).



Контурная пластика носа: преимущества и недостатки





Пластика носа позволяет избавить от неровностей, изменить форму кончика носа, придать ему более красивой формы. Инъекционный метод готов решить многие проблемы и дает следующие преимущества:

Эффективность процедуры; Длительный результативный период;

Минимальная травматичность;

Относительная доступность процедуры.

При этом, как и любой косметический метод, контурная пластика носа может иметь некоторые недостатки. Это возникновение отечностей при недостаточном профессионализме мастера, возможные аллергические проявления и отсутствие желаемого эффекта. Ведь, не всегда есть возможность скорректировать проблемы с формой носа исключительно методом введения вещества.

Стоит ли прибегать к контурной пластике скул?





Контурная пластика скул способна изменить форму лица, сделать внешний вид более свежим, молодым и выразительным. Красивые скулы, правильной формы можно создать при помощи введении активного вещества в область щек. Процедура имеет следующие преимущества:

Быстрота проведения процедуры и практически мгновенный эффект;

Дефекты после процедуры поддаются быстрой коррекции;

Улучшение внешнего вида и состояния покровов;

Отсутствие возрастных ограничений;

Быстрый период реабилитации.

Из недостатков можно выделить следующее:

Ряд противопоказаний при некоторых видах заболеваний;

Аллергические реакции;

Дискомфорт во время процедуры;

Эффект сохраняется на протяжении 6-8 месяцев.



Контурная пластика овала лица: аргументы за и против





С возрастом овал лица становится расплывчатым. Поэтому, возникает необходимость в «уколах красоты», которые создадут общий омолаживающий эффект. Результат обоснован следующими преимуществами:

Устранение даже глубоких морщин и складок;

Выравнивание рельефа и улучшение плотности кожи;

Проработка контура подбородка;

Быстрый результат и короткий реабилитационный период;

Один из наименее травматичных методов.

При этом важно знать и о некоторых недостатках метода. Пластика овала лица не допускается беременным и людям, страдающим разными заболеваниями. Также процедура будет противопоказана аллергикам.

Выбирая любой метод контурной пластики лица важно с особой тщательностью выбирать специалиста. Не стоит экономить. Если мастер будет иметь достаточно опыта, использовать только качественные вещества, то результат порадует долговечностью и отсутствием нежелательного результата.



