Контурная пластика лица: за и против

Популярная методика пользуется вниманием у женщин. Ведь, данный метод омоложения характеризуется не только безопасностью, но и минимальной травматичностью, предлагая быстрый результат. Стоит более подробно разобраться в данном методе, практикуемом в клинике EDIT.
Контурная пластика губ: аргументы за и против
Суть контурной пластики заключается во введении специального препарата в толщу покровов. Только специалист с опытом способен определить глубину воздействия, количество используемого вещества. Так, воздействуя на губы с целью увеличения объема или избавления от морщин, можно добиться быстрого результата. Данный метод дарит такие преимущества:
Данный метод имеет и некоторые недостатки:
Контурная пластика носа: преимущества и недостатки
Пластика носа позволяет избавить от неровностей, изменить форму кончика носа, придать ему более красивой формы. Инъекционный метод готов решить многие проблемы и дает следующие преимущества:
При этом, как и любой косметический метод, контурная пластика носа может иметь некоторые недостатки. Это возникновение отечностей при недостаточном профессионализме мастера, возможные аллергические проявления и отсутствие желаемого эффекта. Ведь, не всегда есть возможность скорректировать проблемы с формой носа исключительно методом введения вещества.
Стоит ли прибегать к контурной пластике скул?
Контурная пластика скул способна изменить форму лица, сделать внешний вид более свежим, молодым и выразительным. Красивые скулы, правильной формы можно создать при помощи введении активного вещества в область щек. Процедура имеет следующие преимущества:
Из недостатков можно выделить следующее:
Контурная пластика овала лица: аргументы за и против
С возрастом овал лица становится расплывчатым. Поэтому, возникает необходимость в «уколах красоты», которые создадут общий омолаживающий эффект. Результат обоснован следующими преимуществами:
При этом важно знать и о некоторых недостатках метода. Пластика овала лица не допускается беременным и людям, страдающим разными заболеваниями. Также процедура будет противопоказана аллергикам.
Выбирая любой метод контурной пластики лица важно с особой тщательностью выбирать специалиста. Не стоит экономить. Если мастер будет иметь достаточно опыта, использовать только качественные вещества, то результат порадует долговечностью и отсутствием нежелательного результата.