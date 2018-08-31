Особенности и разновидности органайзеров для автомобилей

Чтобы выбрать оптимальную модель для себя, рекомендуется разобраться с ключевыми особенностями этих изделий.

Виды органайзеров

Органайзеры в багажник обеспечивают не только порядок. Они дают возможность зафиксировать поклажу и во время движения вещи не смогут повредиться. Особенно это актуально при перевозке хрупких предметов. Наиболее простыми органайзерами являются крепежные сетки и карманы, которые фиксируются на липучках.

Выделяют следующие разновидности органайзеров:

· Жесткие.

· Мягкие.

· Полужесткие.

· Анатомические.

Первая группа аксессуаров для транспортных средств отличаются жесткой конструкцией. В большинстве вариантов они представлены контейнерами из твердых материалов (например, поликарбоната), которые могут быть с крышкой или без нее, а также иметь различное количество отделений (размеры и расположения могут отличаться в зависимости от выбранной модели).

Мягкие аксессуары представляют собой подобие сумки, которая может иметь молнию или другие элементы для фиксации. В большинстве случаев они изготавливаются из прочного материала, который имеет водоотталкивающие свойства. Может оснащаться несколькими отсеками, что позволит с комфортом перевозить автомобильную химию и другие предметы, которые постоянно должны находиться в машине.

Полужесткие модели отличаются тем, что в них разделение на отсеки осуществляется при помощи твердых перегородок, которые изготавливаются из пластика или поликарбоната. Также некоторые органайзеры могут иметь жесткую спинку, что обеспечивает их повышенную прочность.

Анатомические модели производятся из поликарбонатных элементов, которые могут разделять при помощи фиксированных или съемных перегородок.

Фиксация органайзеров осуществляется при помощи специальных липучек, которые предотвращают движение аксессуара по полу багажника. Также, в некоторых моделях автомобилей для этих целей предусмотрены вертикальные опоры.

При выборе органайзера, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

· материал;

· размеры;

· вместительность (объем);

· количество отсеков, наличие возможности их изменения.

Благодаря такому простому приспособлению, можно надежно зафиксировать все предметы, находящие в багажнике, обеспечить их безопасную транспортировку, а также навести порядок.