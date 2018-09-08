Атрофия челюстной костной ткани: каковы признаки заболевания

Как вовремя распознать признаки атрофии зубной ткани?

Атрофия – это постепенный процесс разрушения костной зубной ткани. Процесс проходит медленно и отследить его возможно, но восстановить костную ткань возможно только с помощью пластики. Как заметить атрофию на ранних стадиях и какие заболевания могут привести к её развитию?





Предусловия развития атрофии зубной ткани

1. Удаление зубов. Наличие зубов в челюсти стимулирует развитие костной ткани через процессы жевания и кусания. На микроуровнях в кости вырабатываются специальные вещества, помогающие росту, кровообращению и заживлению клеток. Когда постоянный зуб удаляется и не заменяется ничем другим (имплантат, например), челюстная кость и альвеолярный отросток постепенно уменьшаются и утоньшаются. Таким образом, весь зубной ряд может смещаться, что может повлиять на прикус и дикцию человека.

Скорость, с которой происходит атрофия после удаления зубов, а также количество потери костной массы, у всех различается. Однако, большая часть потери костной массы происходит в течение первых 18-ти месяцев после экстракции и продолжается на протяжении всей жизни.

2. Пародонтоз. Периодонтальные заболевания также постепенно разрушают десны и зубы за счет неизлечимой или игнорируемой инфекции. Гингивит и периодонтит поражают одну или несколько тканей периодонта: альвеолярную кость, периодонтальную подкладку, зуб или десну. Несмотря на то, что гингивит никогда не прогрессирует в периодонтит, он всегда предшествует периодонтиту.

Как возникает пародонтоз? Сперва это налет – мягкая кашица, состоящая в основном из частиц еды и бактериальной флоры, которые прилипают к зубам, особенно в области над деснами. Налет образуется на зубах постоянно, даже через несколько минут после чищения зубов или ополаскивания. Если пациент пренебрегает ежедневной чисткой и использованием зубной нити, то налет затвердевает, образуя грубые пористые отложения (зубной камень). Бактерии, размножающиеся в слоях налета, производят токсические вещества, которые раздражают десны, вследствие чего десны могут воспалиться, отечь и кровоточить. Если воспаление не лечится, десны отделяются от зубов, образуя некое пространство (карманы). Теперь десна не может удерживать зуб как раньше и в процессе воспаления область разрастается не только в пределах десны, но и касается корня и альвеолярной кости. Прогрессирующая потеря альвеолярной кости может привести к последующей потере зубов, что, в свою очередь, вызовет атрофию челюсти. Поэтому здесь подчеркивается важность стабильной гигиены полости рта и профилактических осмотров, чтобы контролировать прогрессирование заболевания.

3. Мостовидное протезирование. Казалось бы, как протезы могут негативно влиять на развитие кости, если они созданы для восстановления утерянных функций зубов? Дело в том, что мостовидные протезы не дают прямого стимула альвеолярной кости, т.к. все напряжение все равно сосредоточено на опорных зубах, а «щель», где отсутствуют зубы, не получает прямой стимуляции. Именно в этой области и происходит потеря костной массы. Из-за точечной стимуляции, оказываемой на определенных точках челюсти, пациенты часто испытывают ослабление своих протезов и дискомфорт во время еды и общения. В конце концов, костная масса может рассосаться настолько, что зубные протезы не смогут оставаться на месте даже при наличии самого прочного стоматологического клея.





4. Сколы зубов. Если у пациента есть зуб, сломанный таким образом, что он не поддерживает жевательную функцию, то стимуляция кости в этом месте прекращается. Некоторые травмы зуба и челюсти могут привести к потере костной массы через годы после первого инцидента. Восстановить форму и функции зуба можно с помощью художественной реставрации или костной пластики, тогда кость снова получит стимуляцию и начнет расширяться.

5. Смена прикуса. Смещение одного зуба постепенно скажется на структуре кости всего зубного ряда. Сюда же относятся и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, которые автоматически вызовут смену высоты прикуса и интенсивности жевания.

6. Остеомиелит. Данное заболевание разгорается в костном мозге челюсти и распространяется на всю костную ткань. Инфекция приводит к воспалению, и, соответственно, к сокращению кровоснабжения кости. Вылечить пораженную ткань очень сложно, поэтому обычно воспаленная ткань полностью удаляется. Если пораженная область слишком велика, может потребоваться процедура костной пластики для восстановления утраченных функций костной ткани.

7. Раковые заболевания и опухоли. Доброкачественные опухоли лица, даже если они не приносят вреда пациенту, могут так увеличиться в размерах, что необходимо будет их удалить. Злокачественные опухоли априори распространяются на челюстную ткань, и поэтому всегда требуют удаления. В обоих случаях для восстановления функций челюсти используется реконструктивная костная трансплантация. Процесс заживления у пациентов со злокачественными опухолями более сложен, т.к. удаление такой опухоли обычно требует экстракции окружающих мягких тканей.

8. Опускание синуса. Когда моляры удаляются из верхней челюсти, давление воздуха из верхней области синуса вызывает всасывание кости. Это называется гиперпневматизированным синусом. Такое состояние обычно развивается в течение нескольких лет и может привести к существенному уменьшению кости, недостаточному даже для вкручивания одного имплантата. Для расширения кости и её стимуляции применяется процедура синус-лифтинга, когда синус приподнимается над костью челюсти и в образовавшемся месте наращивается костная ткань, достаточная для имплантации.

Атрофию костной ткани возможно отследить с помощью правильной диагностики. В стоматологической клинике СкайКлиник имеется в наличии все современное оборудование и лицензии на проведение услуг. Всем пациентам без исключения предлагается бесплатная консультация (записаться можно на https://skyclinic.com.ua). При желании клиента демонстрируются фото и видео проведения процедур, а также их результаты.



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