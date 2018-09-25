Золотые цепочки на шею: что нужно знать перед покупкой?





Благодаря золотым цепочкам мы можем радовать себя стильными подвесами, которые дороги нам, как подарок, память или несут для каждого из нас свой личный глубокий смысл. Поэтому практически любая женщина рано или поздно приходит к покупке этого золотого украшения. То же самое можно сказать о мужчинах. Для кого-то это стиль, дело вкуса или добрая традиция положившая начало с самого детства.

Главные критерии при покупке золотой цепочки

При выборе украшения важны следующие факторы:

- тип плетения цепочки;

- длина изделия;

- металл, из которого она сделана;

- прочность застежки;

- клеймо с пробой.

Выбирайте цепочки с таким плетением, которые не будут спутываться или закручиваться. Иначе для Вас будет ежедневным ритуалом ее распутать. Если Вы хотите в дальнейшем носить подвес, то цепочка должна быть достаточно толстая, чтобы выдержать дополнительный вес. В остальном, вид плетения полностью зависит от Вашего вкуса, предпочтений и бюджета. В каталоге https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/tsepochki-zhenskie/ вы можете ознакомится с видами плетений, которые подойдут женщинам.





Пустотелые цепочки внешне ничем не отличаются от стандартной, легче по весу, но более хрупкие и больше подвержены деформациям. Поэтому лучше отдать предпочтение качественному изделию.

Длина цепочек всегда кратна 5. Украшения до 40 см подходят женщинам с тонкой шеей, которые любят, когда цепочка обвивает шею словно шнурок. Для женщин средней комплекции лучше выбрать длину 45 см. Оптимальная длина 50 см не вызывает дискомфорт, на виду и прекрасно дополняет наряд. Длинные цепочки от 55 см подходят женщинам крупной комплекции, также их удобно носить поверх теплой одежды.

В качестве застежки часто применяется замок карабин — его трудно сломать и он удобно застегивается. Но более популярен шпрингельный замок, хотя он менее надежен, чем карабин.

При выборе драгоценного металла выбирайте золото 585 и 750 пробы. На качественных изделиях с гарантийным сроком клеймо всегда должно быть четким и хорошо читаемым. В противном случае, изделие может оказаться подделкой. Все золотые цепочки в каталоге https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/tsepochki-i-kole/ имеют пробу и бирку производителя, что является знаком качества данных изделий.

Если Вы хотите купить золотую цепочку, узнайте у продавцов, как за ней ухаживать. Ведь с годами даже драгоценный металл тускнеет, а если цепочка сложного плетения, то и уход за нею должен быть более тщательный.