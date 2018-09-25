Кредитный рейтинг: как заемщику повысить свою репутацию?

Кредитная история и рейтинг заемщика очень важны, если вы планируете пользоваться кредитами и банковскими услугами. А в современных реалиях без них практически не обойтись. Не исключено и то, что в скором времени эта информация будет играть роль при оформлении страховки, различной аренды и даже устройстве на работу, что уже практикуется в США и Западной Европе. Потому отслеживайте ситуацию и вовремя принимайте меры, если видите критичные показатели. А чтобы улучшить свою КИ, воспользуйтесь следующими советами.

Микрозайм онлайн

Кредитование в МФО помогает не только повысить свой рейтинг заемщика, но и не допустить просрочку по кредиту, если день Х настал, а деньги еще не появились (задержали зарплату или вы не получили ожидаемую прибыль). Получить микрозайм в Интернете гораздо проще, чем в банке. Все процессы автоматизированы, и деньги поступят на карточку уже спустя 15-20 минут, вне зависимости от того, какое время суток, день недели и где вы находитесь. Например, можно оформить онлайн-кредит в Запорожской области по ссылке, используя только свои паспортные данные, ИНН, банковскую карту и мобильный телефон.

Кредитная карта

При правильном использовании банковская карточка тоже существенно меняет рейтинг в лучшую сторону. Возьмите себе за правило следующее:

не снимайте более 10% заемных средств;

погашайте задолженность на протяжении льготного периода;

не используйте кредитные средства слишком часто.

Также не стоит подавать заявку на увеличение кредитного лимита, если ваш рейтинг ниже среднего. Это демонстрирует отсутствие финансовой стабильности и снижает доверие кредиторов еще больше.

Реорганизация долга

Зачастую у современного человека несколько банковских карт. Следите за их лимитами и льготными периодами. Для КР лучше, если лимит будет использован на двух картах частично, чем на одной использован полностью, а на другой не тронут. Не желательно растрачивать лимиты более чем на 50%.

Проверьте КИ на достоверность

Запросите в бюро кредитных историй отчет и внимательно проверьте его на наличие ошибок. Уделяйте внимание не только просрочкам платежей, но и проверяйте, действительно ли все указанные кредиты принадлежат вам, актуальны ли суммы. Нельзя гарантировать 100% достоверность данных, так как ошибки могут появиться вследствие человеческого фактора, машинных сбоев. Если обнаружили подобные данные, и бюро не имеет подтверждения их подлинности, то вы вправе требовать удалить информацию из истории. А с целью иметь возможность доказать свою правоту лучше хранить все чеки платежей по займам, отчеты по банковским карточкам и т.п.

Какой кредитный рейтинг считается нормальным?

Для Украины среднее значение КР 364. Посмотреть свой можно на сайте бюро кредитных историй, а также через специальные приложения для смартфонов. Если вы пользуетесь интернет-банкингом Приват24, то в разделе Мои счета – Кредитный рейтинг. Диапазоны значений КР следующие:

очень низкий до 250;

низкий 250-350;

средний 350-450;

высокий 450-550;

очень высокий 550-700.

На показатели оказывают влияние такие факторы:

история платежей по задолженностям (35%);

кредитные лимиты и их использование (30%);

как долго вы пользуетесь кредитами (15%);

сколько кредитов и карт у вас есть (10%);

количество запросов на вашу КИ (10%).

Проверяйте свою кредитную историю, даже если не планируете брать крупные ссуды в банке. Во-первых, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. Во-вторых, так вы сможете вовремя обнаружить мошеннические действия с вашими данными и банковские ошибки. Случаются инциденты, когда на человека оформляют займ без его ведома или давно закрытый долг числится в бюро КИ неоплаченным.



