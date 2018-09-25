Топ киевских музыкальных событий 2018-2019 года





Киев радует своих жителей большим разнообразием музыкальных концертов, начиная от уникального исполнения саундтреков, рэп-музыки и заканчивая безумством под лучшую рок-музыку.





Лирический концерт рэп-исполнителя Jah Khalib

Бахтияр Мамедов, более известный широкой публике как рэпер Jah Khalib, является выходцем из далекого Казахстана. Этот исполнитель, не смотря на то, что относит себя именно к рэп-культуре, выпускает трогательные, социально важные песни, тексты на которые, как известно, пишет самостоятельно, так же, как и музыку, на какую они ложатся. Бахтияр является одним из немногих представителей музыкального мира, который не гонится за славой, а работает в своё удовольствие, и это ярко видно на его выступлениях, полных живых, настоящих эмоций, трогательных моментов и событий. На концерте прозвучат избранные композиции, которые больше всего нравятся его фанатам, а также несколько тех, что по душе самому Бахтияру.





Концерт состоится 15 ноября в киевском «Дворце Спорта».

Билеты на сайте https://kontramarka.ua/ru/jah-khalib-48788.html





Исполнение лучших мировых и авторских хитов от «Gregorian»

Группа «Gregorian» сегодня считается одной из самых удивительных и волшебных, а всё благодаря её необычайному творчеству. Так, она исполняет с помощью хора хиты известных групп, таких как AC/DC, Metallica и многих других, а также виртуозно демонстрирует своим преданным зрителям свои версии саундтреков к фильмам и популярным кинолентам. Кроме того группа живёт своей жизнью, имеет несколько авторских альбомов, которые они с удовольствием демонстрируют на своих выступлениях. Каждый концерт этого коллектива – маленькая, необычная сказка, больше похожая на мистическую театральную постановку, наполненную звуками любимой музыки, чарующими голосами и яркими картинками.

Окунуться в мир фантастики и феерии можно будет 4 декабря во Дворце «Украина».

Билеты на сайте https://kontramarka.ua/ru/gregorian-48655.html





Драйововые рок-мотивы от «JethroTull»

JethroTull – это оригинальный рок-коллектив родом из Англии, основанный в далёком 1967 году. Имея за своими плечами безумное количество творческих лет, её участники за всё время становления находились в поисках себя, не боясь пробовать всё новые и новые музыкальные жанры. Сегодня JethroTull исполняет преимущественно рок и хард-рок, но при этом дополняет это легкими мотивами блюза и фолка. Именно это органическое сочетание несочетаемого побудило такую безумную любовь к данному коллективу, который, воссоединившись после длительного отдыха в 2017 году, обрадовал своих фанатов мировым турне.

Послушать оригинальную британскую версию рок-музыки можно будет 16 января в «Октябрьском дворце», встречая оригинально новогодние каникулы.

Билеты на сайте https://kontramarka.ua/ru/jethro-tull-47746.html