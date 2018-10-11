Сражая наповал: шикарная новая коллекция от бренда Columbia

Комфорт в прохладное время года зависит от правильной экипировки. Компания Columbia превосходно потрудилась над разработкой своей новой коллекции 2018, в которую вошли стильные куртки, флисы и ботинки. Разнообразие моделей согреет душу даже самых изысканных гурманов спортивной моды, а высокое качество изделий станет основой функционального активного отдыха.

Любители спорта по всему миру ждут появления новинок Columbia на полках магазинов. В нашей стране коллекция американского бренда уже находится в свободной продаже. Стильными вариантами одежды и обуви от данной компании может похвастаться интернет-магазин Estafeta.com.ua. Его арсенал пополнился самыми популярными вариантами оригинальных курток и ботинок, приобрести которые не составит никакого труда. Перед тем, как приступать к покупкам, давайте поближе познакомимся с новыми детищами бренда.

Куртки и флисы достойные будущего

Верхняя одежда во время холодных сезонов является главной защитой тела от низких температур. Ее созданию компания Columbia уделила много внимания и задействовала самые прогрессивные технологические процессы в производстве. Это повлияло на то, что изделия получились чрезвычайно прочными и стойкими к механическим повреждениям. Кроме этого, они обеспечивают оптимальную теплоизоляцию. Среди главных использованных технологий:

Omni-Tech™ - специальная мембрана, которая способна отражать тепло тела и возвращать его обратно. Благодаря этому решению, внутреннее тепло сохраняется на протяжении длительного времени.

Omni-Heat Reflective – дополнительная подкладка с уникальными плоскими швами, которая не пропускает холодный воздух внутрь, обеспечивая надежную теплоизоляцию.

Thermarator – высокотехнологичный утеплитель, который не боится влаги и характеризуется легкостью, а также повышенным уровнем плотности.

Разнообразие курток

Куртки из новой коллекции Columbia характеризуются высокой прочностью швов и приятными качественными материалами. Отдельного внимания заслуживает их внешний вид, созданный лучшими дизайнерами. Куртки имеют плавные линии, элегантно повторяющие изгибы тела. Большинство изделий выполнено в практичных цветовых вариантах (синий, серый и др.). Среди самых популярных моделей следует выделить: Alpine Free Fall, Murr Peak, Timberlake Lodge Winter, Karis Gale Long и Blizzard Fighter. Они покорили как женщин, так и мужчин своим аутентичным дизайном и многофункциональностью.

Разнообразие флисов

Ассортимент филисов 2018 года от бренда Columbia получился очень разнообразным. В новой коллекции представлены варианты для мужчин и женщин, которые характеризуются высоким уровнем теплоизоляции и эластичности. Они имеют анатомический крой, благодаря чему обеспечивается комфортная посадка. Флисы обладают ярким окрасом и стильными дизайнерскими формами. Любимчиками публики уже успели стать такие модели как: Hot Dots, Sapphire Trail и Western Ridge. Они снабжены практичными и прочными змейками.

Ботинки на все случаи жизни

В новой коллекции Columbia представлена чрезвычайно широкая линейка ботинок для девушек, детей и мужчин, которая вызвала настоящий восторг у приверженцев активного образа жизни. Несмотря на свое разнообразие, новинки обладают рядом общих характеристик:

использование натуральных материалов (кожа) для создания верха, которые имеют повышенную износостойкость и гарантируют оптимальный газообмен;

прочная прошивка, защищающая от разрывов;

практичный классический способ шнуровки;

ортопедическая стелька, снижающая усталость при длительных нагрузках;

наличие протекторной подошвы, предотвращающей скольжение на любых типах поверхностей;

стильный элегантный дизайн.

Бренд Columbia применил инновационные технологические решения во время создания новик. К двум основным из них относятся:

OMNI-GRIP® - подошва, обладающая ярко выраженными шипами, которые способствуют точным движениям и защищают от соскальзывания.

Omni-Heat™ Reflective – термоподкладка, которая предотвращает проникновение холода на высоком уровне.

На страницах интернет магазина Estafeta.com.ua представлены наиболее ожидаемые модели ботинок Columbia: EWTON RIDGE PLUS, CRESTWOOD, FAIRBANKS, Minx Shorty и многие другие.

Немого из жизни Columbia

Американская компания Columbia была основана в 1938 году. Она стала достижением пары Пола и Мери Ламфр, которые вскоре сделали фирму семейным бизнесом. С 1948 года бренд стал известен далеко за пределами США. На сегодняшний день он поставляет широкий спектр спортивных товаров в более чем сотню стран мира.

Достигайте желаемых результатов в надежной экипировке, которую с радостью предоставит бренд Columbia!



