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5 октября 18, 19:56
Sky Fitness в ТРЦ Gulliver: новый путь к совершенству
Скай Фитнес
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«Скай Фитнес» впечатляет тех, кто попал сюда впервые, своим уникальным месторасположением. Он работает на 10 этаже ТРЦ «Гулливер», который находится в самом центре Киева

Волна особой популярности здорового образа жизни и спортивной активности традиционно наступает накануне лета. В это время все, кто не успел привести себя в порядок перед отпуском, судорожно хватаются за любую возможность позаниматься фитнесом. Но это нерационально. Ведь спорт, правильное питание и любовь к своему телу не должны зависеть от сезона.

Клуб Sky Fitness в Киеве пользуется неизменной популярностью в любое время года. Но, несмотря на многочисленность клиентов заведения, вам не придется стоять в очереди к тренажерам или за гантелями. Создатели клуба позаботились о том, посетителям было комфортно и места хватало всем.

Отличный фитнес в центре столицы

«Скай Фитнес» впечатляет тех, кто попал сюда впервые, своим уникальным месторасположением. Он работает на 10 этаже ТРЦ «Гулливер», который находится в самом центре Киева: https://gullivercenter.com/ru/trc-services/sky-fitness-service.

Из кардиозоны клуба открывается потрясающий вид на городской пейзаж. К слову, в этой части Sky Fitness к ваших услугам сотни первоклассных тренажеров.

Для любителей водных видов спорта здесь есть двадцатипятиметровый бассейн, оснащенный современными системами фильтрации и очистки, а также банная зона. В теплые месяцы после физических нагрузок можно отдохнуть и расслабиться на открытой террасе с мягкой мебелью.



Инвестируем в здоровье повышаем качество жизни

Совершенствовать свое тело здесь можно разными способами. К услугам клиентов:

  • индивидуальные тренировки. Они подойдут тем, кто хочет максимально быстро привести себя в порядок и поддерживать желаемую форму. Опытный квалифицированный тренер подберет оптимальную программу занятий. А также даст рекомендации, касающиеся режима дня и питания;
  • занятия в тренажерном зале. После нескольких профессиональных тренерских консультаций и составления фитнес-программы можно перейти в автономный режим;
  • групповые занятия. Превосходный вариант для динамичных спортивных девушек и женщин. В клубе «Скай Фитнес» можно заниматься пилатесом, йогой, функциональным тренингом, аэробикой и силовыми тренировками;
  • спортивные единоборства. Это замечательный способ укрепить организм и сформировать философию победителя;
  • занятия в бассейне. Вода вытачивает фигуру — не стоит забывать эту простую истину. Плаванье и аквааэробика оказывают на организм просто волшебное воздействие. Тело становится сильнее, гибче и, естественно, стройнее.

    • Каждый клиент клуба помимо красоты и здоровья приобретает здесь нечто гораздо большее. Люди становятся увереннее в себе, в завтрашнем дне, следовательно, успешнее. Ведь планомерно инвестируя в здоровье, мы автоматически повышаем качество всей жизни.
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