Sky Fitness в ТРЦ Gulliver: новый путь к совершенству

Волна особой популярности здорового образа жизни и спортивной активности традиционно наступает накануне лета. В это время все, кто не успел привести себя в порядок перед отпуском, судорожно хватаются за любую возможность позаниматься фитнесом. Но это нерационально. Ведь спорт, правильное питание и любовь к своему телу не должны зависеть от сезона.
Клуб Sky Fitness в Киеве пользуется неизменной популярностью в любое время года. Но, несмотря на многочисленность клиентов заведения, вам не придется стоять в очереди к тренажерам или за гантелями. Создатели клуба позаботились о том, посетителям было комфортно и места хватало всем.
Отличный фитнес в центре столицы
«Скай Фитнес» впечатляет тех, кто попал сюда впервые, своим уникальным месторасположением. Он работает на 10 этаже ТРЦ «Гулливер», который находится в самом центре Киева: https://gullivercenter.com/ru/trc-services/sky-fitness-service.
Из кардиозоны клуба открывается потрясающий вид на городской пейзаж. К слову, в этой части Sky Fitness к ваших услугам сотни первоклассных тренажеров.
Для любителей водных видов спорта здесь есть двадцатипятиметровый бассейн, оснащенный современными системами фильтрации и очистки, а также банная зона. В теплые месяцы после физических нагрузок можно отдохнуть и расслабиться на открытой террасе с мягкой мебелью.
Инвестируем в здоровье — повышаем качество жизни
Совершенствовать свое тело здесь можно разными способами. К услугам клиентов:
Каждый клиент клуба помимо красоты и здоровья приобретает здесь нечто гораздо большее. Люди становятся увереннее в себе, в завтрашнем дне, следовательно, успешнее. Ведь планомерно инвестируя в здоровье, мы автоматически повышаем качество всей жизни.