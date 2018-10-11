Что лучше для вашего автомобиля: стартеры в продаже

Агрегат состоит из множества элементов, среди которых много мелких деталей. Именно начинка, чаще всего является причиной поломки стартера, в то время, как его прочный металлический корпус остается целым. Можно заняться заменой элементов внутренней части агрегата или купить полностью новый стартер.

Стартеры на рынке

На вторичном рынке представлена разная продукция. Это оригинальные стартеры, аналоги, восстановленные и б/у агрегаты. Нужно отметить, что восстановленные стартеры и б/у агрегаты не одно и то же. Фирмы, которые занимаются восстановлением запчастей, за основу берут списанные или утилизированные агрегаты. Мастера компаний шлифуют корпус, если тот имеет незначительные механические повреждения, заменяют внутренние элементы (бендикс, подшипники, втягивающие реле и прочее), затем стартер помещается в фирменный пакет и поступает в продажу. При этом от типа восстановления зависит надпись на упаковке.

1. С пометкой Rebuild продаются стартеры, прошедшие полное ручное восстановление и имеющие гарантию на внутренние запчасти; 2. С пометкой Reconditioned в продаже представлены стартеры частичного восстановления.

Компаний, что занимаются восстановлением стартеров много. Лидером среди них является датская фирма Cargo.

Продукция в продаже имеет разную стоимость, что часто удивляет покупателей. Специалисты АвтоПро отмечают, что самыми дорогими являются оригинальные стартеры. Восстановленная и б/у продукция стоит значительно дешевле. Также менее дорогими являются аналоговые стартеры. Аналоги на рынке представляются как производителями оригинальной продукции, так и другими компаниями, выпускающими качественные или не совсем качественные копии. Если необходимо приобрести стартер или любые другие запчасти на Акура, например, то на https://avto.pro/catalog/acura можно найти и сравнить все интересующие комплектующие.









О производителях и упаковщиках

Поставщиков стартеров на рынке, можно разделить на группы:

● В первую группу отнесем оригиналы. Это самая качественная продукция, обеспеченная гарантией автоконцерна. Оригинальные стартеры поставляются на конвейеры по сборке автомобилей и представляются несколькими брендами: Magneti Marelli, Nikko, Denso, Bulltec, Bosch, Mitsuba, Ford, Delco Remy, Lucas, Sawafuji, Valeo. Как можно заметить, в этой группе представлена в основном продукция фирм Европы, США и Японии;

● Во вторую группу можно отнести продукцию не оригинальную и ту, что является восстановленной. О том, как происходит восстановление стартеров, уже было написано выше. В этой же группе представлена продукция фирм упаковщиков, что сами не производят стартеры, а продают изделия других компаний под своим брендом. Их продукция является наиболее доступной по цене, поэтому довольно популярна среди покупателей. Среди поставщиков этой группы нужно отметить такие компании, как Protech, Unipoint, Fenox, ASParts, Blue Print, JP Group, Magneton, Mahle, Cargo, Nipparts.









По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.

