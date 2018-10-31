Лечение десен безболезненно и эффективно

Процедура проводится с помощью специального ультразвукового аппарата Vector по различным методикам лечения.

В клинике Porcelain совмещены два ведущих мировых метода лечения: европейский и американский. Ориентируясь на лучшее в каждой из них, специалисты клиники составляют индивидуальный подход лечения каждого клиента. Подробнее о лечении можно узнать на сайте https://porcelain-dent.com.ua/ru/service/lechenie-desen/vector-therapy





Особенности вектор-терапии

Аппарат Vector не только помогает удалить зубной камень, налет, но и способен нейтрализовать бактерии, которые провоцируют появление пародонтоза. При этом процедура абсолютно безболезненная, не травмирует твердые и мягкие ткани полости рта.

Особенность аппарата в том, что звуковая волна подается линейно, параллельно поверхности зуба. Поэтому врачу легко контролировать колебания инструмента, избегая нежелательного повреждения окружающих зуб тканей.

Во время процедуры используется специальная суспензия, насыщенная гидроксилапатитом — минеральным веществом, входящим в состав эмали зубов. Препарат повышает эффективность очистки зуба, десневого кармана, оказывает лечащее воздействие.

Комбинированное воздействие ультразвука и суспензии помогает добиться чистой, гладкой поверхности зубов, их дезинфекции и лечения. Это гарантирует скорое восстановление тканей, окружающих зубы.

Как проходит процедура

Чтобы проследить динамику и отследить эффективность лечения, врач каждый раз замеряет и записывает в специальную карту размер каждого десневого кармана, который обрабатывается. Замеры проводятся при каждом последующем этапе лечения. Это позволяет четко отследить изменения, оценить лечение поврежденных областей.

Процедура проводится по следующим этапам:

1. Снятие мягких образований с помощью Air-Flow, ультразвука. 2. Оценка состояния десен, определение стадии заболевания, замеры глубины карманов. 3. Глубокое очищение корней с помощью тончайшей насадки. Проводя ею между корнями зубов и десной, врач собирает токсины, бактерии. Одновременно при этом полирует и очищает поверхность корня. Длительность этапа — 2–3 часа. 4. Контрольный осмотр, замеры спустя три месяца. По результатам осмотра врач составляет график профилактических процедур.



Почему Porcelain

Высокотехнологичное оборудование, опытные врачи, мировые технологии, обслуживание по европейским стандартам — конкурентные преимущества клиники Porcelain. На ее территории работает детская игровая комната, кафе, библиотека. Здесь можно проводить процедуры любой длительности в абсолютном комфорте с гарантированным результатом.