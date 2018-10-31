Мода vs спортзал: как выглядеть стильно на тренировках

Совмещая работу, хобби, друзей и личную жизнь, современная девушка стремится выглядеть стильно и во время занятий спортом, однако, интенсивный макияж, глубокое декольте и несоответствующая одежда в зале способны произвести обратный эффект. Как найти золотую середину и чувствовать себя комфортно, женственно и стильно, без ущерба для эффективности каждой тренировки говорим в этой статье.

1. Цвет



Мы привыкли, что в тренажерный зал нужно надевать одежду темных оттенков, а лучше всего черного цвета. Но, вы можете отказаться от этого абсурдного правила и сделать ставку на любимый цвет. Можно разнообразить темный аутфит ярким топом, разноцветными кроссовками и не забыть о принтах, но только если они не будут привлекать внимание к проблемным участкам.

2. Материал



Выбирая одежду для занятий спортом, отдавайте предпочтение не 100% хлопку, а смешанным материалам с добавлением эластана или полиэстера. Они обладают лучшей влагоотталкивающей функцией, что убережет вас от неэстетичных пятен, не будут растягиваться и мяться во время носки, как и прилипать к телу. Если у вашей фигуры есть проблемные зоны, выбирайте корректирующие штаны с высокой посадкой или лосины с утягивающим эффектом. Помните, что в одежде вам должно быть комфортно.

3. Спортивный топ



Без правильно подобранного белья или топа тренироваться будет непросто, особенно если вы обладательница пышной груди. И уж тем более забудьте о пуш-апе. Закрытый спортивный топ с плотной фиксацией – то, что нужно. Если такой внешний вид не кажется вам довольно привлекательным, наденьте поверх яркую укороченную маяку или топ с глубокими вырезами.







4. Рост



Если вы не можете похвастаться высоким ростом, избегайте леггинсов модели 3/4. Такие укороченные лосины могут сделать ноги визуально короче, а всё тело – округлее. Стандартные длинные леггинсы или штаны будут намного более удачным выбором.

5. Волосы



Если у вас длинные волосы, не носите их распущенными. Благодаря пучку или высокому хвосту они не только не намокнут от пота, но и сохранят ухоженный вид.

6. Обувь



Обувь для занятий спортом должна быть не просто стильной, но и функциональной. Для зала нужны закрытые кроссовки с жесткой подошвой, чтобы добиться устойчивости и снизить риск травм. Не знаете, какую пару выбрать? В интернет-магазине https://newbalance.ua/ вы точно сможете подобрать нужную модель.





