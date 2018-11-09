Быстрые деньги на карту можно получить через интернет

Подобных случаев может быть масса. К примеру, нужно сходить на день рождения к хорошему человеку, которого нельзя оставить без хорошего дорогостоящего подарка, а до зарплаты ещё неделя, или же вы просто не взяли с собой кошелёк, а в вашем автомобиле в дороге закончился бензин, но у вас в кармане есть платежная банковская карта. Всё что нужно для получения определенной суммы на карту – это иметь смартфон, планшет или компьютер, подключенный к сети интернет, а компания CreditUp всегда готова выручить в непредвиденной ситуации.

Чтобы получить быстрые деньги на карту нужно всего лишь заполнить заявку на сайте компании, где указать паспортные данные и ИНН, а также номер любой платежной карты украинского банка, после чего всего лишь 10 минут, а возможно и меньше, подождать одобрения заявки и получить нужную сумму в свободное распоряжение.

Такие моментальные кредиты через интернет – это нормальная европейская практика, а стоимость пользования таким кредитом кажется и вовсе смешной, учитывая то какой сервис оказывается клиентам. Время значит для многих намного больше, и соответственно время дороже платы за онлайн кредит, поэтому это в любом случае выгодно для современных прогрессивных людей.





Быстро получить деньги можно для самых различных целей





Не редко кредит через интернет у компании CreditUp на сайте creditup.com.ua берут также и для менее срочных случаев. К примеру, если в магазине появилось выгодное предложение на покупку какой-то вещи со скидкой. Причём это выгодное предложение будет действовать лишь один или два дня на выходных.

В то же время, вполне вероятно такая покупка может стоить достаточно много, чтобы не иметь в распоряжении такой суммы даже среди отложенных денег в домашнем сейфе. Казалось бы, для таких целей можно обратиться в банк, и получить обычный кредит, но вот банки на выходных в основном закрыты, а если и удастся найти открытое отделение банка, то срок оформления кредита обычно составляет несколько дней, когда срок действия специального предложение на вещь, которую вы хотите купить, уже закончится.









Получить срочно деньги на карту от компании CreditUp в данном случае будет лучшим решением. Этой же картой можно будет расплатиться за желанную вещь уже через десять минут, а одолженные деньги можно будет вернуть в CreditUp с зарплаты. Причём стоимость пользования таким кредитом в большинстве случаев будет намного меньше, чем та скидка на определенную вещь, которую удалось получить при помощи специального предложения в магазине.