Кухонные уголки – выбор оптимального варианта обивки

Каждый раз при обновлении кухонного гарнитура важно продумать каждую деталь заблаговременно. Если не вникать в суть вопроса, выбор такой мебельной утвари, как кухонные уголки, кажется не таким сложным. На самом же деле это совсем не так – выбрать мягкую мебель для кухни сложнее, чем подобрать тот же диван в спальню или гостиную.

Мягкие наполнители – актуальные материалы для современного кухонного уголка

Кроме выбора каркасной части, которая в большинстве случаев изготовлена из МДФ или ДСП-профилей присутствует в такой мебели и мягкая составная конструкция. Благодаря мягким сиденьям и спинке уголок для кухни создает особый комфорт хозяевам и гостям дома. Для обеспечения должной мягкости производители мягкой кухонной мебели часто используют пенополиуретан в качестве наполнителя.

Этот материал имеет прекрасную износостойкость и при этом способен практически мгновенно восстанавливать свою первоначальную форму даже после особо тяжелых, допустимых нагрузок. Кроме того, ППУ-материалы прекрасно вентилируются, не токсичны и легки по весу.Все эти качества, безусловно важны и их обязательно нужно брать в расчет при необходимости купить кухонный уголок в свое жилище. А теперь более предметно о том, какую обивку лучше выбрать для дивана на кухню.

Обивка для кухонных уголков

Подбор обивочной ткани – это, можно сказать, ключевой момент, поскольку именно он определяет надежность, долговечность и пригодность меблировки в рамках кухонного пространства.

Современная обивочная классика в этом случае – различные вариации экокожи. Для таких материалов характерна высокая износостойкость. Кроме этого преимущества такой материал может похвастать нетоксичностью и высокой плотностью. При такой высокой плотности, в которой продается обивка для мягких кухонных уголков, материал никогда не покрывается трещинами и не идет сплошными либо прерывистыми разрывами.

Стоит также отметить то, что экокожа очень приятна на ощупь – как только мы садимся на диван из экокожи, он моментально приобретает температуру нашего тела, что можно считать весомым плюсом в пользу этого варианта обивочного материала.

Наконец, нельзя обойти стороной и вопрос ухода, в котором экокожа отличается неприхотливостью, спокойно реагируя на резкую смену температуры в помещении и постоянную повышенную влажность. Можно сказать, что это идеальный вариант для кухонного гарнитура.

Еще один классический вариант – качественный кожзаменитель. Он также достаточно неприхотлив в уходе и вполне надежен (потому, собственно, и успел стать «классикой жанра»). В настоящее время существует широкое многообразие цветовых решений обивочных материалов на основе кожзама.

Неплохой и такой же практичный вариант – любые синтетические материалы, доступные на современном мебельном/текстильном рынке. Они без проблем поддаются чистке и не боятся повышенного уровня влажности, свойственного бытовым условиям современных кухонь. Кроме того, синтетические решения на порядок дешевле натуральных, что в условиях суровой семейной экономии может стать настоящим спасением.

И подытожить обзор обивочных тканей для кухонных мягких уголков мы бы хотели натуральной кожей. Это самый дорогой и традиционно элитный вариант. Дороговизна эта окупается в течение многих лет непрерывной эксплуатации. Качественная натуральная кожа очень долго не изнашивается, а если на ее поверхности и появляются естественные потертости спустя несколько лет, они нисколько не портят эстетичный внешний вид обивочного материала. Напротив, такие потертости иной раз придают налет оригинальности и классического шика, проверенного на прочность временем.



