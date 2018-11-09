Сон в зимнюю ночь: выбираем теплую пижаму

Он нужен организму не только для восстановления сил и лучшей продуктивности, но и для сохранения молодости кожи и правильных обменных процессов в организме. Именно поэтому важно подумать о том, как сделать сон максимально комфортным, особенно в холодный период года.

Уютные женские пижамы — легкий способ добиться крепкого сна. Многие девушки, выбирая этот атрибут гардероба, отдают предпочтение дизайну и модным тенденциям, однако? ключевым параметром должно быть удобство. А вот о том, как выбрать комфортную пижаму для приятного и здорового сна рассказываем в этой статье.

Существует несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание в процессе выбора пижамы.



1. Первый из них – ткань. Для каждодневной носки лучше всего подойдут натуральные материалы. Они помогают коже «дышать» и не вызывают раздражение. Отдайте предпочтение хлопку, флису и велюру. Комплекты из акрила хорошо согревают, но могут вызвать покраснение, аллергию и причинять дискомфорт.







2. Крой. Важно, чтобы пижама не стесняла движений, не давила и не пережимала. Ночью вашему телу нужно расслабляться, и этому процессу ничего не должно препятствовать. Обратите внимание и на швы изделия: важно чтобы они были малоощутимыми, аккуратными и тонкими. Кроме того, лучше отказаться от любого рода декоративных элементов в виде пуговиц, нашивок, застежек, молний, аппликаций и прочего, которые могут стать причиной дискомфорта во время сна или источником раздражения кожи. Резинка на поясе штанов не должна быть тугой и передавливать талию.

3. Расцветка. Это может прозвучать странно, но цвет пижамы влияет на качество сна. Выбирайте успокаивающие, клонящие в сон тона, например, пастельную гамму без пестрых и ярких элементов. При этом не стоит отказываться от любимой клетки, полоски, горошка и прочих принтов. Если они вас успокаивают, оказывают умиротворяющее действие и приносят эстетическое удовольствие – прекрасно!

Выбирайте пижаму тщательно, как и любой другой элемент вашего гардероба. Никто не запрещает вам выглядеть эффектно даже во время сна в атласных комплектах с кружевом и декором, главное – не забывайте об ощущении комфорта, которое должно присутствовать на протяжении всей ночи и давать долгожданное расслабление и покой.