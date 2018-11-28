Психическое здоровье Украины

Мы не должны убегать от своих желаний, переносить свои планы. В здоровом обществе человек имеет мечту, знает как ее достичь, и руководствуется ею на протяжении многих лет.

Можем ли мы назвать Украину – здоровой страной ?

По данным Всемирной Организации Здоровья Украина занимает первое месте в Европе по количеству страдающих от депрессии людей. А депрессия - вторая по масштабу причина возникновения не смертельных болезней. Совсем недавно ООН опубликовал Всемирный Доклад о Счастье. В нем был составлен рейтинг стран по таким показателям, как уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода, отношение к коррупции и щедрость. Украина заняла 138-ую строчку из возможных 156. Хуже, чем в Украине, чувствуют себя люди в Афганистане, Зимбабве, Сирии или на Мадагаскаре.

В Украине крайне мало внимания уделяется психическому здоровью общества. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Узнаете в этих словах себя ? Или отгоняете лемура, который мешает вам читать эту статью ?

Существуют целые организации, которые пытаются обратить внимание населения на сложившиеся вокруг него условия. Социальная акция «Карта Мечты» (гиперссылка https://www.facebook.com/familymapofdreams/ ) ежегодно напоминает людям мечтать, визуализировать свои желания, держать их перед глазами. Происходит это в очень простой и доступной форме : участники акции клеят на ватман изображения своих желаний, и соединяют это в одну большую «Карту Мечты». Мероприятия подобного рода в ненавязчивой форме налаживают психическое здоровье общества. Крайне важной целью остается пропаганда акций данного направления. Общими усилиями мы сможем понять проблему украинского общества, и успешно с ней справиться.



