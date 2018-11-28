Компания «Coal energy» Вишневецкий

Сегодня его компания Coal Energy занимает лидерские позиции на рынке Украины, а уровень качества сопоставим с европейским. За пару десятком лет Виктор Викторович смог выстроить бизнес, на который стоит равняться молодым предпринимателям, и с которым сложно конкурировать даже профессионалам отрасли.

Coal Energy – это более десяти шахт, несколько заводов, огромный штат сотрудников, уникальные наработки в области добычи полезных ископаемых.

Как появилась компания Coal energy?

Впервые бизнес появился у Вишневецкого в 1997 году, когда он открывал свой ремонтный цех. В то время была востребована услуга по ремонту техники. Горняки не получали достаточного финансирования, поэтому были вынуждены отказываться от приобретения нового оборудования, в пользу модернизации старых двигателей и конвейеров.

Поскольку поток клиентов сразу оказался непосильным, Вишневецкому пришлось выкупать новые цеха, и даже преобразовать свою мастерскую в целый завод. Процессы предусматривали наличие собственного производства мелких деталей. Позже номенклатура была расширена до десяти позиций.

Реальный рост Coal energy на рынке Украины

Виктор Викторович Вишневецкий тогда и мечтать не мог о собственных шахтах. Дело двигалось, но прибыль не позволяла выкупить даже часть небольшого месторождения. Все доходы от бизнеса направлялись исключительно на развитие, старался не выводить крупных сумм.

В начале 2000-х закупил станки, и маленький цех официально стал большим заводом. Именно тогда вышла собственная линейка продукции: электродвигатели для горняков и специалистов других областей. Руководство наняло инженеров-конструкторов, были прописаны регламенты безопасности на производстве, а позже был открыт испытательный стенд.

Благодаря быстрому росту прибыли, Вишневецкий смог вложиться в свои первые угольные шахты. В марте 2005 в Coal Energy были наняты первые рабочие, а к концу года новая отрасль принесла Вишневецкому первые достойные результаты.

Вишневецкий и его холдинг «Coal energy» сегодня

Сегодня Виктор Викторович является обладателем десяти угольных шахт. Он снабжает их оборудованием собственного производства, а также занимается обогащением природного угля.

На сегодняшний день компания Coal Energy во главе с Виктором Викторовичем покоряет Европу. Сотрудничество ведется с предприятиями Турции, Словакии, Румынии и ряда других стран. Внутри холдинга ведется активная работа над созданием благоприятной социальной среды для сотрудников.

Также Виктор Викторович Вишневецкий является меценатом – он регулярно отчисляет большие суммы в благотворительные фонды, поддерживает детей сирот, больницы, а также строит православные храмы.



