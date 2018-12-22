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21 декабря 18, 22:54
Coral Travel — неизменный лидер туристической сферы
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Согласно маркетинговому исследованию, проведенному Kantar TNS, флагманом туррынка Украины остается Coral Travel.

Согласно маркетинговому исследованию, проведенному Kantar TNS, флагманом туррынка Украины остается Coral Travel.

Как определяют лучших

Проект «Выбор года», составляющий рейтинг симпатий потребителей, определяет лидеров, предоставляющих наиболее качественные услуги и выпускающих самые востребованные товары. Для этого используют специальный метод, позволяющий комплексно оценить каждого участника конкурса. Предпочтения клиентов, оценки экспертов, входящих в совет, а также мнения, озвученные ведущими представителями рекламной сферы, суммируются с баллами, полученными от жюри и оргкомитета конкурса.


Качественный отдых — каждому украинцу

Coral Travel в третий раз удостоилась звания украинского туроператора № 1. Получившая почетную медаль директор компании Татьяна Прокопенко в своей торжественной речи отметила важность профессионального подхода к туристическому бизнесу. Именно это и ценят клиенты в работе туроператора.

Теперь целью компании, которая не собирается останавливаться на достигнутом, будет полномасштабное внедрение в свою деятельность мировых стандартов качества. Ведь главная задача Coral Travel — сделать первоклассный отдых доступным для каждого украинца. 

Цель? Стать эталоном!

Получение упомянутой награды повышает статус туроператора, а его сотрудники в очередной раз убеждаются в том, что движутся и развиваются в правильном направлении. Кроме того, подобная победа — это и возможность еще раз убедиться в лояльности клиентов, по достоинству оценивших профессионализм работающих в компании.

Перед Coral Travel стоит амбициозная цель — стать эталоном качества и надежности в сфере предоставления туристических услуг в нашей стране. Путешественники должны быть уверены в том, что их отпуск пройдет без малейших проблем. А если они по каким-то причинам и возникнут, то будут решены в кратчайшие сроки и никоим образом не скажутся на качестве отдыха.

Услуги нового формата

Неоспоримым преимуществом компании является разветвленная «Сеть Турагентств Coral Travel». Чтобы приобрести путевки на лучшие курорты 28 стран мира, достаточно обратится в один из 290 офисов, открытых в 80 городах Украины.

За 10 лет работы в нашей стране туроператору удалось завоевать доверие многочисленных клиентов. На отечественном рынке компания Coral Travel задала новый формат предоставления туристических услуг, где во главу угла ставят качество, надежность и индивидуальный подход к каждому путешественнику.

 
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