Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
22 декабря 18, 20:44
Электротранспорт по акции: яркие впечатления по низкой цене
электротранспорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новомодные виды транспорта – мечта взрослых и детей! Мы предлагаем исполнить мечту и купить электротранспорт со скидкой на новый год 2019! Доступная цена и функциональность модели сделают покупку выгодной и приятной

И взрослые, и дети любят кататься на интересных современных видах транспорта. По улицам уже давно не удивительны гироскутеры, гироборды или электросамокаты. Такой вид транспорта не только яркий и интересный, но и практичный, особенно, если ты живешь рядом с работой, университетом или школой. Предлагаем электротранспорт со скидкой перед новогодними праздниками, ведь он станет запоминающимся подарком как для детей, так и для взрослых!

Для маленьких детишек подойдут электромашины, эти игрушки доставят удовольствие как малышу, так и его папе. Каждый мальчик, несмотря на его возраст, всегда мечтал о радиоуправляемой машинке, а здесь и ребенок катается, и папа развлекается!

Для деток постарше идеально подойдет детский электровелосипед. Когда малыш устанет крутить педали, он всегда сможет ехать на велосипеде, как на автомобиле. Любителям самокатов прекрасно подойдет электросамокат, он не требует больших усилий для разгона и набирает скорость намного выше, чем на обычном самокате.

Для подростков в каталоге электротранспорта на распродаже имеются гироскутеры и гироборды. Эти светящиеся доски на колесиках стали невероятно популярными среди молодежи. Также мы можем предложить электрические скейты и лонгборды, они сделают прогулки по парку еще интереснее и более запоминающимися.

Имеется электротранспорт на новогодней распродаже 2019 и для взрослых. Например, отличным вариантом станет электровелосипед. Он поможет быстро и без усилий добраться до пункта назначения. Больше не нужно крутить педали, система сама осуществляет движение!

Обрати внимание, что одного заряда транспорта хватает на длительную поездку. А заряжается он достаточно быстро. Осуществляется зарядка с помощью обычной розетки. В нашем интернет-магазине представлены только известные и заслужившие признание бренды:

  • Razor;
  • Xiaomi;
  • SmartYou;
  • Segway.


    • Электротранспорт выгодно

    Все модели выполнены из качественных материалов, поэтому прослужат достаточно долго. Обрати внимание на размер и толщину колес. Необходимо, чтобы они соответствовали дороге, по которой планируется осуществлять передвижение. Советуем просмотреть характеристики и описание товаров перед покупкой.

    Приобретай электротранспорт по новогодней акции 2019, чтобы весенние и летние прогулки стали интереснее и активнее!
    Ещё по теме:
    В Алуште украли троллейбусный провод
    Власти Днепропетровска намеренно уничтожают электротранспорт
    Львов остался без электротранспорта и света
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    Coral Travel — неизменный лидер туристической сферы
    noimageТоп-10 вещей, делающих комфортной жизнь молодых родителей
    noimageПсихическое здоровье Украины
    noimageКомпания «Coal energy» Вишневецкий
    noimageСон в зимнюю ночь: выбираем теплую пижаму
    Лента новостей