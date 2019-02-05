Где лучше получить кредит онлайн

Большинство украинских банков пока еще не предоставляют подобные услуги, так как не готовы брать на себя столь высокие риски. Подать заявку онлайн и получить кредит, не выходя из дома проще в одной из микрофинансовых организаций, работающих в интернете.

Оформить кредит онлайн Кэшберри круглосуточно и в любой день в году удастся только в финансовой компании, например в CashBerry. Она предоставляет займы через свой официальный сайт. Благодаря чему ее услугами могут воспользоваться люди с разных уголков Украины. Требования к потенциальным клиентам в финансовой компании очень лояльные – подать заявку и получить онлайн кредит на карту могут дееспособные физические лица и частные предприниматели возрастом от 18 лет, проживающие в Украине. При этом уровень доходов и наличие трудоустройства не имеет значения. Отсутствие жестких требований к потенциальным заемщикам открывает доступ к займам таким категориям, как: пенсионеры, студенты, официально неработающие и т.д. Другими словами людям, которым сложно подтвердить свою платежеспособность в банках и поэтому они там взять деньги в долг не могут.

Подать онлайн-заявку и получить кредит на карту очень просто. Для этого не требуется специальных знаний. Потенциальному клиенту необходимо правильно внести в соответствующие поля, данные о себе. Решение о кредитовании приходит мгновенно, независимо от времени суток. Высокая скорость обработки информации по заявке достигается за счет использования работа, который с помощью специального алгоритма проводит анализ потенциального клиента и выдает результат. Обычно он положителен. Вероятность получить кредит на карту в Украине в микрофинансовой организации превышает 90-95%, в то время как банки отказывают каждому третьему подавшему заявление, невзирая на наличие у них всех необходимых документов.

Еще одним фактором, играющим на руку микрофинансовым организациям, является отсутствие требования предоставлять обеспечение. Клиенты, подав заявку, могут получить онлайн кредит без поручителей и залога. В то время, как банки практически в каждом случае требуют поручителя.

Есть еще одна категория граждан, которые могут обратиться за кредитом только в микрофинансовую организацию – это заемщики с испорченной кредитной историей. Массовое кредитование в валюте, а потом резкий экономический кризис привел к тому, что многие люди не по своей вине не смогли качественно обслуживать задолженность. Информация о просрочке попала в базы кредитных историй и теперь этим гражданам намного сложнее взять кредит в любом украинском банке. Им необходимо потратить много времени на объяснения причин задолженности. Быстрее и без дополнительных расспросов такие заемщики могут воспользоваться кредитами в микрофинансовой организации. Причем ее сотрудники не будут делать обзвон соседей, родственников и сотрудников работодателя, чтобы выудить дополнительную информацию, а сразу же примут положительное решение о кредитовании.