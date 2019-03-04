Садовые измельчители: типы, модели и характеристики

Обычно его сгребают в кучу и палят, но этот способ вреден как для окружающей среды, так и для вас. Измельчители для сада - лучший выход из этой ситуации. Мусор растительного происхождения агрегат способен порубить на мелкие кусочки, а дальнейшее применение ему вы всегда найдете.

● Можно использовать в качестве мульчи (удобрения) почвы.

● Если большие ветки измельчить, то из щепок можно сделать пеллеты, которые используются в качестве топлива.

● Переработанный мусор легко выбросить - во многих измельчителях даже есть мусорный мешок.





Типы измельчителей по режущему элементу

Достоинств у техники много, а вот как выбрать подходящий измельчитель - вопрос. Различают два типа измельчителей для сада в зависимости от режущего элемента. Весь принцип работы агрегата строится на измельчении растительного мусора, поэтому от режущего элемента зависит мощность, какой тип мусора сможет “проглотить” инструмент, его производительность.

1. Ножи. Работает по принципу кухонного ножа: вращающийся диск со стальными ножами, которые мелко нарезают растительность. Самый простой вариант измельчителя, справляется с небольшими ветками, листьями и травой. Ножи нуждаются в заточке, но в целом инструмент прост в обслуживании.

2. Фреза. Представляет собой простой механизм: стальная шестерня, которая затягивает ветки и измельчает их. Фреза заметно выигрывает у ножевой системы, так как может справится с большими ветками, но мелкий мусор может “жевать”. Для профессиональных инструментов используют мощный двухроторный механизм, который представляет собой несколько фрез, которые вращаются в разных направлениях.





Популярные модели

Как и другая техника, измельчители делятся на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные модели. На сайте Мотоблок представлены модели разного типа, приведем две популярные модели.

Электрический измельчитель веток LIDER ER2400





Электрический садовый измельчитель мощностью 2400 Вт помогает измельчать ветки до 4 сантиметров в диаметре. Оснащен 60-ти литровым мешком, где сохраняется измельченный растительный мусор, который можно потом использовать как удобрение для почвы. Длина шнура (0,35 м) и прочные колеса позволяют агрегату беспрепятственно передвигаться по участку. Ножевая система в измельчителе предназначена для мелкого мусора, поэтому данная модель относится к бытовому типу - проста в использовании, справляется с основными задачами. Чтобы предотвратить перегрев двигателя в измельчителе предусмотрена защита.

Садовый измельчитель Makita UD2500





Переработать сухие ветки, ботву, листья - измельчитель макита справится даже с непростой задачей. Фрезерный механизм агрегата может измельчить твердые породы древесины в щепки. Эта модель отличается мощностью 2500 Вт и способна переработать дерево толщиной в 4,5 сантиметра. Пластиковый контейнер вмещает 67 литров растительных отходов. С помощью смотрового окна можно следить за наполнением контейнера, крышка легко снимается.