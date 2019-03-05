Деревянная мебель Глория от компании КЛен — лучший выбор

Стиль всей мебели продуман таким образом, чтобы он идеально вписывался в любой интерьер: от классики до минимализма. Мягкие линии и натуральные оттенки дерева подчеркнут красоту и изысканность всего гарнитура, а качество используемых материалов гарантирует долгий срок службы.





Спальня Глория

В этой серии идеально сочетаются функциональность и эстетика, традиции и современные технологии. Несмотря на свою массивность, мебель не занимает много пространства в интерьере. Дизайн кровати выполнен в необычном варианте — она стоит на невысоком пьедестале. Визуально создается ощущение, что она занимает намного меньше места, чем есть на самом деле. Изголовье кровати отделано мягкой тканью и встроенными светильниками — создано для удобства тех, кто любит почитать перед сном книги.





Кровать с тумбочкой Глория

Деревянные кровати и вся мебель этой серии выполнены из качественной породы бука. Он имеет высокую плотность древесины, схожую с дубом, благодаря чему мебель из этого дерева очень твердая и прочная, а, значит, прослужит вам многие годы.

В стандартный набор входит перечень необходимых предметов для спальни: деревянная кровать, шкаф-гардероб, комод, прикроватные тумбы и навесные полки. Каждое изделие доступно отдельно для заказа. При изготовлении всей мебели мы используем только современное оборудование с применением безопасных и гипоаллергенных материалов.





Шкаф Глория

Шкаф может быть выполнен как с тремя створками, так и с шестью. По вашему желанию в него мы можем встроить сейф с электрическим замком, специальные вешалки для брюк, галстуков и ремней. Вы сможете забыть о вечном беспорядке вещей, мятой одежде, путающихся ремнях — теперь все будет лежать на своих местах. Для вашего удобства на дверях шкафа есть зеркала, которые так же можно повесть и с внутренней стороны дверцы.





Комод Глория 3-дверный

Удобный и необходимый элемент любой спальни — комод, доступен к заказу в трех вариантах, среди которых вы подберете наиболее подходящий именно вам. Он сочетает в себе вместительность шкафа и компактность прикроватной тумбы. Многофункциональные выдвижные полки позволяют аккуратно хранить в них вещи, а поверхность столешницы использовать для различных предметов интерьера: ваз, фотографий, цветов.





Комод Глория 2-дверный





Комод Глория 5-ящиков

Фирма КЛен гарантирует, что приобретая элитную деревянную мебель у нас, вы будете наслаждаться ее удобством, экологичностью и неоспоримым качеством долгие годы. Ведь именно деревянная мебель создает идеальный микроклимат в помещении, который благоприятно действует на ваше самочувствие, а значит и ваше здоровье!