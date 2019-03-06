ТОП-5 МФО, которые выдают первый займ под 0%

Можно ли взять кредит без процентов? Можно, обратившись в МФО ― микрофинансовые учреждения, которые предоставляют короткие займы на небольшие суммы. Многие отечественные компании первый кредит дают под 0,01%, 0,1% или вообще 0%. Для вас ТОП-5 МФО с бесплатным первым займом. На сайте Олфин вы можете найти более детальную информацию об этих и других МФО. Читайте и выбирайте кредитора, которому сможете доверять!

Кредит Касса

Кредит Касса выдает от 400 до 10 000 грн под 2% в день. Но, если впервые обращаетесь за финансовой помощью компании, то комиссия по займу будет 0,01% в день.

Клиенты организации ― граждане страны возрастом от 18 лет, которые остро нуждаются в деньгах. Компания обеспечивает безопасное кредитование и комфортное сотрудничество. https://allfin.com.ua/mikrokreditnye-organizacii/credit-kasa/

Moneyveo

Moneyveo ― онлайн-сервис, где вы можете взять займ до 15 000 грн. Сумма доступна для постоянных заемщиков. Новички же могут рассчитывать на 5 000 грн, но под 0,01% в день.

МФО радует скидками. Программа лояльности разработана таким образом: чем больше кредитов вы берете, тем меньше комиссия и тем выше сумма займа. Максимальная скидка на процентную ставку ― 50%.

Компания выдает деньги заемщикам от 18 до 90 лет. На оформление займа вы потратите не больше пяти минут. Плюс еще 10 минут на рассмотрение обращения и получение денег (при положительном ответе). Всего 15 минут отделяют вас от решения финансовых вопросов. https://allfin.com.ua/mikrokreditnye-organizacii/maniveo/

Быстрозайм

Быстрый займ за 10 минут. До 10 000 грн под 0% для новых клиентов. Если вам от 18 до 75 лет, обращайтесь в Быстрозайм. Здесь вы можете одолжить деньги для проведения праздника, на продукты, подарки для внуков, путешествия. Цель может быть любая.

Фишка МФО ― дни без процентов. Если вы не выплатили весь долг вовремя, компания не будет сразу штрафовать. Вам дается от трех до пяти дней на возврат кредита. В эти дни проценты не насчитываются. https://allfin.com.ua/mikrokreditnye-organizacii/kredit-v-bystrozajm/

AlexCredit

МФО предлагает новичкам до 3 000 грн без процентов. При повторном обращении доступно 10 000 грн. Постоянные клиенты получают бонусы. Чем их больше, тем выше кредитная сумма и солиднее скидка на комиссию: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%.

МФО выдает займы онлайн. Услугами организации могут пользоваться только граждане Украины от 18 лет. https://allfin.com.ua/mikrokreditnye-organizacii/aleks-kredit/

MyСredit

До 4 000 грн под 0% ― кредитные условия для новичков от MyСredit. При дальнейшем сотрудничестве вы сможете получить до 10 000 грн. Постоянных клиентов МФО радует скидками ― 20% на комиссию.

Компания обслуживает только совершеннолетних заемщиков. https://allfin.com.ua/mikrokreditnye-organizacii/mycredit/