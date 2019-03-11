Как выбрать безопасные линзы: три простых шага

Столь большой список критериев – главная причина того, что неопытные пациенты выбирают неудобные либо небезопасные линзы. Менеджеры интернет-оптики https://kievlinza.ua/catalog/kontaktnye-linzy/ советуют перед покупкой линз совершить три шага.

Шаг 1: получите рецепт у офтальмолога

Новички часто заказывают контактную оптику по рецепту, который им выписывали для очков. Такие средства коррекции не будут эффективными, ведь они плотно ложатся на глазное яблоко. Очки же располагаются перед глазами на расстоянии 1-2 см. Для коррекции зрения расстояние в 2 см считается очень большим. Перед заказом контактных средств, запишитесь к врачу, пройдите ряд обследований и получите новый рецепт.

Шаг 2: разберитесь с режимом ношения

Правильный рецепт – это залог эффективной коррекции зрения. Режим ношения больше относится к комфорту пользователя. Этот критерий определяет период, на протяжении которого средства коррекции разрешено носить не снимая. Также режим ношения определяет стоимость линз. Наиболее дорогими являются модели непрерывного ношения, в которых безопасно оставаться на протяжении 30 дней. Они обладают самыми высокими показателями газопроницаемости.

Немного дешевле обойдутся модели продленного и пролонгированного ношения, в которых разрешено находиться от 48 часов до недели не снимая. Эти средства изготавливают из силиконосодержащего гидрогеля, проводящего большой объем кислорода к глазам. Наиболее популярны - модели дневного режима, в которых разрешено находиться всего 8-10 часов в сутки. Они дешевле аналогов, потому так популярны.

Шаг три: выберите удобный план замены

Каждая пара контактных средств коррекции имеет четко определенный «срок годности». Его называют планом замены. Это понятие определяет мягкость, комфорт материала. Чем короче план замены – тем мягче и удобнее пластины. Рассмотрим несколько примеров:

1. Однодневная оптика признана самой безопасной и удобной. Она служит всего 12 часов, поэтому не накапливает микробов. За ней не придется ухаживать, что является огромным бонусом.

2. Модели частой замены (на 2 недели и 30 дней) также славятся мягкостью, эластичностью и небольшой толщиной. В плане безопасности они не сильно отличаются от однодневных, но все же требуют ухода. Для полноценной очистки и увлажнения понадобится всего одно средство – многоцелевой раствор.

3. Линзы плановой замены (квартальные, полугодовые, годовые) отличаются от предыдущих моделей большей толщиной и жесткостью. Они требуют регулярного промывания, увлажнения, дезинфекции.



