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19 марта 19, 19:09
ДСП панели от компании «ВиЯр» – это качество и надежность
ДСП панели
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ДСП - древесно-стружечные плиты, которые широко используют при производстве строительных и отделочных материалов, а также мебели. У панелей есть конструктивные особенности и преимущества.

Производят ДСП, используя карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные и другие смолы. Из отходов, собранных на предприятиях по обработке древесины, изготавливают фанеру, а вот обрезки досок перемешиваются со смолами. После соединения смолы со щепой формируют «ковёр». Плита считается готовой после ее горячей прессовки. Узнать больше о ДСП вы можете, перейдя по ссылке https://dp.viyar.ua/catalog/dsp/ .

Преимущества мебельного ДСП:

  1. 1. Небольшая цена.
  2. 2. ДСП используется при изготовлении мебели разного вида (кухонной, корпусной, офисной), – область применения широкая.
  3. 3. На качественном материале нет трещин, сучков и полостей. Он является однородным.
  4. 4. Высокая прочность.
  5. 5. Панели можно склеивать.
  6. 6. Можно изготовить деталь любой формы.
  7. 7. В материале хорошо удерживаются шурупы и гвозди.
  8. 8. Возможен любой вариант отделки (облицовка шпоном, окрашивание, ламинирование и т.д.).


Классификация панелей

ДСП принято делить на виды:

  1. 1. Влагостойкие.
  2. 2. Прессованные.
  3. 3. Экструзивные.
  4. 4. Ламинированные.

Панели ДСП отличаются своей прочностью, так как их надежно прессуют и склеивают. Высокий показатель качества влияет на столь широкое применение их в производственной и строительной сферах.

Как выбрать?

Специалисты советуют выбирать плиты по выделенным критериям:

  1. 1. Структура.
  2. 2. Прочность.
  3. 3. Класс эмиссии.
  4. 4. Качество поверхности.
  5. 5. Обработка поверхности.

Наиболее важный критерий – класс эмиссии. Существует три класса: Е1, Е2, Е3.




Самая экологически чистая – плита класса Е1. Содержание формальдегидной смолы в ней допустимо для использования в жилых помещениях, в том числе и детской. Стоит отметить, что Е2 уже запрещается использовать при изготовлении детской фурнитуры. Любой вариант для интерьера можно найти в каталоге компании «ВиЯр». Менеджеры всегда готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Перед покупкой необходимого материала, можно заранее уточнить о представленных видах, их классах эмиссии, виде древесины, классификации и типе производства. Сотрудники представленной компании помогут быстро определиться с выбором и подобрать материал, который полностью ответит вашим требованиям. Обязательно учитывается бюджет, который вы готовы потратить на покупку ДСП. «ВиЯр» – компания, имеющая не только многолетний опыт, но и высокий показатель качества производимой продукции.
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