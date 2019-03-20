ДСП панели от компании «ВиЯр» – это качество и надежность

Производят ДСП, используя карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные и другие смолы. Из отходов, собранных на предприятиях по обработке древесины, изготавливают фанеру, а вот обрезки досок перемешиваются со смолами. После соединения смолы со щепой формируют «ковёр». Плита считается готовой после ее горячей прессовки. Узнать больше о ДСП вы можете, перейдя по ссылке https://dp.viyar.ua/catalog/dsp/ .
Преимущества мебельного ДСП:
- 1. Небольшая цена.
- 2. ДСП используется при изготовлении мебели разного вида (кухонной, корпусной, офисной), – область применения широкая.
- 3. На качественном материале нет трещин, сучков и полостей. Он является однородным.
- 4. Высокая прочность.
- 5. Панели можно склеивать.
- 6. Можно изготовить деталь любой формы.
- 7. В материале хорошо удерживаются шурупы и гвозди.
- 8. Возможен любой вариант отделки (облицовка шпоном, окрашивание, ламинирование и т.д.).
Классификация панелей
ДСП принято делить на виды:
- 1. Влагостойкие.
- 2. Прессованные.
- 3. Экструзивные.
- 4. Ламинированные.
Панели ДСП отличаются своей прочностью, так как их надежно прессуют и склеивают. Высокий показатель качества влияет на столь широкое применение их в производственной и строительной сферах.
Как выбрать?
Специалисты советуют выбирать плиты по выделенным критериям:
- 1. Структура.
- 2. Прочность.
- 3. Класс эмиссии.
- 4. Качество поверхности.
- 5. Обработка поверхности.
Наиболее важный критерий – класс эмиссии. Существует три класса: Е1, Е2, Е3.
Самая экологически чистая – плита класса Е1. Содержание формальдегидной смолы в ней допустимо для использования в жилых помещениях, в том числе и детской. Стоит отметить, что Е2 уже запрещается использовать при изготовлении детской фурнитуры. Любой вариант для интерьера можно найти в каталоге компании «ВиЯр». Менеджеры всегда готовы ответить на интересующие вас вопросы.
Перед покупкой необходимого материала, можно заранее уточнить о представленных видах, их классах эмиссии, виде древесины, классификации и типе производства. Сотрудники представленной компании помогут быстро определиться с выбором и подобрать материал, который полностью ответит вашим требованиям. Обязательно учитывается бюджет, который вы готовы потратить на покупку ДСП. «ВиЯр» – компания, имеющая не только многолетний опыт, но и высокий показатель качества производимой продукции.