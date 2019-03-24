Встречайте главного покорителя женских сердец в своем городе

Этот артист уверенно ворвался на просторы украинской сцены и сходу завоевал благосклонность женских сердец. Каждый концерт Олега Винника, в прямом смысле слова, настолько аншлаговый, что и яблоку негде упасть. Что же приготовил наш сеск-символ для своих поклонниц на этот раз?

Олег Винник готовит большой тур городами Украины под названием “Роксолана”. Он будет выступать на стадионах, чтобы как можно большее количество желающих смогли попасть на его представление. Но в преддверии этого события Олег Винник выступит на ряде концертов, совместно и с другими артистами.

22 марта состоится концерт и награждение престижной музыкальной премией Yuna. Такое событие не может пройти без звучных хитов этого прекрасного артиста.

27 марта во Дворце Украина снова пройдет Весенняя Музыкальная Платформа. На концерте прозвучат новые хиты украинских исполнителей, которые в последующие месяцы будут звучать на радио волнах страны. Не пропустите это яркое и значимое событие и узнайте какую песню презентует Ваш кумир.

Олег Винник умеет пленить с первых звуков его песен. Он подарит море эмоций, радость, слезы, мечты своим милым почитательницам отправившись в очередной тур. Тур начнется в середине мая и охватит почти все большие города. Спешите приобрести билеты, чтобы не пропустить долгожданный концерт любимого исполнителя.

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18 апреля ожидается грандиозный концерт и награждение Национальной музыкальной премией Жар-птица. На сцену выйдут самые знаменитые и любимые деятели мира шоу бизнеса. Будут вручены награды, а также пройдет специальная шикарная шоу программа. Если желаете побывать в кругу украинского бомонда, тогда быстрее за билетами на TicketsBox.

Тото Кутуньо почтит своих украинских друзей визитом. в честь своего 75-летия, артист и музыкант отправится в тур. Киев не стал исключением, и мы уже с нетерпением ждем этой встречи. Прекрасный голос, песни, возвращающие в беззаботную юность, приятное общение с метром итальянской музыки - все это и даже больше, ожидает зрителей в этот прекрасный весенний вечер. 23 марта со сцены Дворца Украина будут звучать такие любимые песни в исполнении самого Тото Кутуньо.

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